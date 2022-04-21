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    • Ekonomi
    • 22.04.2022 12:11
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    • 22.04.2022 12:12
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    📌EYT için yasa ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT çıkacak mı? 🔈Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum nedir?

    EYT çıkacak mı? 🔈Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum nedir? 📌EYT için yasa ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yer alıyor ve çıkmasını heyecanla bekleyen milyonlarca kişi yaş şartına takılmadan emekli olmanın hayalini kuruyor.

    takvim.com.tr
    EYT çıkacak mı?

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş EYT çıkacak mı? 🔈Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum nedir sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayanlar yaşı beklemeden emekli olmanın hayalini kuruyor ve bu noktada Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda yaşanan gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki EYT için yasa ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili güncel formüller neler?

    EYT ÇIKACAK MI?

    Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi.

    Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

    Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

    EYT'DE SON DURUM NEDİR?

    Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu Akbaşoğlu, "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz. " dedi

        EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

        Bu noktada sadece SSK`lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

        EYT konusunda çeşitli formüller masada. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

        Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi 📌EYT için yasa ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT çıkacak mı? 🔈Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum nedir?
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