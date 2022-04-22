Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Mart ayında tarihi fark

Türkiye'de arz daralmasından dolayı oldukça hızlı bir yükseliş gösteren konut satış fiyatlarının piyasaya yansıması da hızlı oluyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, her ay ortalama konut fiyatını birinci ve ikinci el konut satış fiyatı verileriyle işliyor. Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede son dört ayda yaşanan farklar oldukça dikkat çekici. Buna göre 2021 yaz aylarından kasım ayına kadar Türkiye genelinde konut satış fiyatı ortalaması büyükşehirlerin ve sahil şehirlerinin etkisiyle 450 bin lira bandında bulunuyor. Ancak aralık ayında hızlı bir artış görülüyor. Buna göre ülke genelinde ortalama konut satış fiyatı bir anda 680 bin liraya çıkıyor. Mart ayında ise yeni bir dalga geliyor. Buna göre martta Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 998 bin lira ile yeni bir tarihi seviye gösteriyor.