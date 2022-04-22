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    • Ekonomi
    • 22.04.2022 09:04
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    • 22.04.2022 09:05
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    🏠TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! 2+1 Kilis Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, İSİM LİSTESİ!

    Kilis Merkez 2+1 daireler için TOKİ bugün kura çekilişi gerçekleştirecek. Noter huzurunda canlı yayında çekilecek kura sonucunda dairelerin yeni sahipleri belli olacak. Geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan konut satışları için kura yöntemi ile İSİM LİSTESİ açıklanacak. İşte TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI! Peki 2+1 Kilis Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte son dakika gelişmeler...

    🏠TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar gelirli aileleri konut sahibi yapmaya devam ediyor. Kilis Merkez projesi için 15 Nisan tarihine kadar başvurular alınmıştı. Toplam 37 adet konutun yer aldığı projedeki dairelerin hepsi 2+1. Kuralı satış yöntemiyle satışa çıkarılan proje kapsamında dairelerin sahipleri yayımlanacak liste ile belli olacak. Peki 2+1 Kilis Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ VE İSİM LİSTESİ!

    TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    TOKİ 2+1, Kilis Merkez kura çekilişi 22 Nisan 2022 tarihinde saat 12:00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    TOKİ KİLİS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Çekiliş sonuçlarına göre talihli isimler belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.

    PROJE HAKKINDA

    Başvuruların Halk Bankası aracılığıyla alındığı TOKİ Kilis Merkez projesinde en düşük konut bedeli 260 bin 691 TL şeklinde belirlenirken, en yüksek konut bedeli 397 bin 460 TL olarak belirlendi.

    TOKİ Kilis Merkez projesi için ödenecek taksit tutarları 1086 lira ile 1656 lira arasında değişiyor. Proje için 180 ay vade sağlanıyor.

    Başvuru ve kura heyecanının başladığı TOKİ Kilis Merkez projesi için ödenecek en düşük peşinat tutarı 65 bin 172 lira olarak belirlenirken, en yüksek peşinat tutarı da 99 bin 365 lira olarak belirlendi.

    Proje kapsamındaki dairelerin brüt alanı 85.86 metrekare ile 85.94 metrekare arasında değişirken, net alanı 66.5 metrekare şeklinde belirlendi.
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    Haberler Ekonomi 🏠TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! 2+1 Kilis Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, İSİM LİSTESİ!
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