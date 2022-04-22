🏠TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! 2+1 Kilis Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, İSİM LİSTESİ!

PROJE HAKKINDA

Başvuruların Halk Bankası aracılığıyla alındığı TOKİ Kilis Merkez projesinde en düşük konut bedeli 260 bin 691 TL şeklinde belirlenirken, en yüksek konut bedeli 397 bin 460 TL olarak belirlendi.

TOKİ Kilis Merkez projesi için ödenecek taksit tutarları 1086 lira ile 1656 lira arasında değişiyor. Proje için 180 ay vade sağlanıyor.

Başvuru ve kura heyecanının başladığı TOKİ Kilis Merkez projesi için ödenecek en düşük peşinat tutarı 65 bin 172 lira olarak belirlenirken, en yüksek peşinat tutarı da 99 bin 365 lira olarak belirlendi.

Proje kapsamındaki dairelerin brüt alanı 85.86 metrekare ile 85.94 metrekare arasında değişirken, net alanı 66.5 metrekare şeklinde belirlendi.