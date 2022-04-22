Bayram tatili öncesi talep patladı! Kapış kapış gidiyor! Bayram tatilinde kiralık otomobil, SUV, karavan fiyatları günlük ne kadar?

HER SINIFTA VAR

Tatillerde talebin tavan yaptığı kiralık araçlarda 'ekonomik', 'orta' ve 'lüks' olmak üzere 3 temel kategori bulunuyor. Son dönemlere bunlara "SUV" ile "Karavan" kiralama da eklendi. Bu sezon, Ramazan Bayramı'nda ekonomik bir otomobil kiralamanın günlüğü ortalama 400 lira. Eğer bu aracı 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri boyunca 7 gün kiralamak isterseniz ödeyeceğiniz toplam tutar 2 bin 800 lirayı buluyor. Orta sınıfta kiralık otomobillerin günlüğü 550 liradan başlıyor. 3 bin 850 lira öderseniz bu otomobili bir hafta boyunca kiralayabiliyorsunuz. Lüks sınıfta günlüğü bin 250 liradan 2 bin liraya kadar uzanan geniş bir yelpaze bulunuyor. 1.250 lira dikkate alındığında Ramazan Bayramı'nda haftalık lüks otomobil kiralamanın maliyeti 8 bin 750 liraya ulaşıyor. Minibüs kiralamanın günlük ücreti de aracın donanımına göre bin liradan 3 bin liraya kadar değişiyor.