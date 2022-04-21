Bayram parası ne zaman yatacak? 📢Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında bayram ikramiyesi yer alıyor ve artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oluyor. Peki bu yıl ne ne kadar ödeme yapılacak?
BAYRAM PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.