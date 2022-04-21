Bayram parası ne zaman yatacak? 📢Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında bayram ikramiyesi yer alıyor ve artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oluyor. Peki bu yıl ne ne kadar ödeme yapılacak?