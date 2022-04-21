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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 21:01
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    • 21.04.2022 21:05
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    Bayram parası ne zaman yatacak? 📢Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

    Milyonlarca emekli vatandaş bayram parası ne zaman yatacak sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emekli ikramiyesi yer alıyor ve ne kadar olarak, ne zaman ödeneceğine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinde bu yıl artış yapılıp yapılmayacağı belli oldu. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

    takvim.com.tr
    Bayram parası ne zaman yatacak?

    Bayram parası ne zaman yatacak? 📢Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında bayram ikramiyesi yer alıyor ve artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oluyor. Peki bu yıl ne ne kadar ödeme yapılacak?

    BAYRAM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

    RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Ekonomi Bayram parası ne zaman yatacak? 📢Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?
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