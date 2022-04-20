Tatil sezonu öncesi plan yapanlar dikkat! Uzmanlardan kiralık yazlık ve villa uyarısı





'ELDEN PARA VERMEYİN, BANKAYA YATIRIN'

Hatalı bir kiralamanın büyük maliyetleri olduğunu belirten Akgün, "İnsanlar yaz sezonunu güzel geçirmek için çaba sarf ediyor ancak yanlış bir sözleşme nedeniyle sorun yaşayabiliyorlar. Özellikle sözleşmelerde sürenin belirtilmesine dikkat edilmeli. Ödeme yaparken elden para vermemeleri gerekir. Ücretler banka hesabına yatırılmalı. Boya, badana ve benzeri eksikliklerde tazminatların ne olacağının önceden belirlenmiş olması gerekiyor, aksi halde karşılarına üç ay boyunca ödeyecekleri tatil masrafından daha fazla bir bütçe çıkabilir. Muhatapları eğer emlakçılarsa, yetkili olup olmadıklarını kontrol edilmeli. Bir başkası adına hiç kimse kontrat imzalayamaz. En büyük sorunlardan birisi de depozito konusudur. Bunun da sözleşmede açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Sezonluk kiralık villalar geçen yıla kıyasla neredeyse yüzde 100 oranında artmış durumda. 12 ayın toplamını 3 aya sıkıştıran mülk sahipleri var. Çeşme'ye baktığımız zaman fiyatlar, sezonluk 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor" diye konuştu.