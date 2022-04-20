İstanbul'da artan talep kiraları uçurdu! Bazı ilçelerde fiyatlar 1 yılda 2’ye, 3’e katlandı

Konut piyasasında kiralık evler gündemden düşmüyor. Özellikle İstanbul'da azalan arza karşı artan talep nedeniyle kiralık ev bulmak zorlaştı. Artan taleple birlikte kiralık fiyatları uçtu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Hem talep fazla hem de arz yok. Arsa sıkıntısı da var. Arsa fiyatları en az 3 kat arttı. Kentsel dönüşüm etkisi de söz konusu" dedi. Son 1 yılda bazı bölgelerde kiralıklarda yüzde 100'ün üzerinde artışlar yaşandığını belirten Aşa, bunlar arasında Kadıköy'de Suadiye-Bostancı çevresinin, Sarıyer'de Maslak bölgesinin olduğunu kaydetti. Aşa, "Ümraniye'de de fiyatlar 2'ye, 3'e katlandı" diye konuştu. Aşa, kiralık konut fiyatlarındaki düşüş sağlanması için çözüm önerilerini de şöyle paylaştı: