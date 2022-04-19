Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretim tesisleri büyük ölçüde bitti!

Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretim tesislerinin büyük ölçüde bittiği bildirildi. TOGG'un sosyal medya hesabından Gemlik'teki tesise ilişkin şu bilgiler verildi: "Boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. 63 bin 933 metre elektrik kablolama yapıldı. 26 bin 711 metre boru hattı döşendi. Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Üretim hattı robot yerleşimi tamamlandı. 24 bin 157 metre elektrik kablolama yapıldı. 48 bin 684 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı. 29 bin 216 metre elektrik kablolama yapıldı. 53 bin 335 metre boru hattı döşendi."