12.5 milyon çalışana 50 milyarlık prim teşviki: 2 milyon işletmeye destek!

İstihdamı korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla 1 milyon 850 bin işletmeye 12.5 milyon çalışanı için verilen destek 50 milyar lirayı geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özel sektör işyerlerine 17 farklı sigorta prim teşvik, destek ve indiriminden yararlanma imkânı sağlandığını ifade etti. Sigorta prim teşvikleri milyonlarca işletmeye büyük avantajlar sunuyor.
Sosyal güvenlik sistemi kapsamında hem işçi hem işverenden sigorta primi kesiliyor. SSK'lı olanlara ait prim kesintisini yapmak ve bunları ödemek işverenin yükümlülüğünde bulunuyor. Ücretten sosyal sigortalar ve işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi olmak üzere 4 yasal kesinti yapılıyor. Bu kesintiler işverenin işçilik maliyetini artırılıyor.
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bu yükü kısmen hafifletirken prim teşvikleri mevcut çalışanları korumaya aldığı gibi, yeni iş imkânları da yaratıyor. Sigorta prim teşviklerine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Vedat Bilgin, "İşverenlerin, belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün" dedi.