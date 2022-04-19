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    Rus ve Ukraynalılar Antalya'da ev kiralarını uçurdu! 2-3 bin liralık evler 8-10 bin liraya kadar çıktı

    Rus ve Ukraynalılar’ın talebi, Antalya’da ev kiralarını uçurdu. 2-3 bin liralık evler 8-10 bin liraya kadar çıktı. 40 lira kira isteyen bile var. İşte tüm detaylar...

    Rekor kiran tarife

    Antalya'da pandemi sürecinde başlayan göçle yükselişe geçen kiralar, Rusya- Ukrayna savaşının ardından zirveye çıktı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mutafa Ayanoğlu, "Daha önce 2 bin-2 bin 500 lira olan boş evler şu an 8-10 bin lira. Mobilyalı evlerde ise fiyatlar 40 bin liraya çıktı" dedi. Emlakçılar da özellikle eşyalı evlerde kiraların 3'e katlandığını belirterek, şöyle konuştu:

    PEŞİN ALINIYOR
    "Konyaaltı ve Lara bölgesinde 2-3 bin lira olan daireleri ev sahipleri 8-9 bin liraya kiraya veriyor. Kiralamada 6 ya da 12 aylık peşin alınıyor. Bu geçici bir durum, Rus ve Ukraynalılar gidince fiyatlar eskiye dönmese de yarıya inecektir."

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    Haberler Ekonomi Rus ve Ukraynalılar Antalya'da ev kiralarını uçurdu! 2-3 bin liralık evler 8-10 bin liraya kadar çıktı
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