Antalya'da pandemi sürecinde başlayan göçle yükselişe geçen kiralar, Rusya- Ukrayna savaşının ardından zirveye çıktı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mutafa Ayanoğlu, "Daha önce 2 bin-2 bin 500 lira olan boş evler şu an 8-10 bin lira. Mobilyalı evlerde ise fiyatlar 40 bin liraya çıktı" dedi. Emlakçılar da özellikle eşyalı evlerde kiraların 3'e katlandığını belirterek, şöyle konuştu:
PEŞİN ALINIYOR
"Konyaaltı ve Lara bölgesinde 2-3 bin lira olan daireleri ev sahipleri 8-9 bin liraya kiraya veriyor. Kiralamada 6 ya da 12 aylık peşin alınıyor. Bu geçici bir durum, Rus ve Ukraynalılar gidince fiyatlar eskiye dönmese de yarıya inecektir."
- Ekonomi
- 19.04.2022 Gazete
Rus ve Ukraynalılar Antalya'da ev kiralarını uçurdu! 2-3 bin liralık evler 8-10 bin liraya kadar çıktı
Rus ve Ukraynalılar’ın talebi, Antalya’da ev kiralarını uçurdu. 2-3 bin liralık evler 8-10 bin liraya kadar çıktı. 40 lira kira isteyen bile var. İşte tüm detaylar...
Antalya'da pandemi sürecinde başlayan göçle yükselişe geçen kiralar, Rusya- Ukrayna savaşının ardından zirveye çıktı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mutafa Ayanoğlu, "Daha önce 2 bin-2 bin 500 lira olan boş evler şu an 8-10 bin lira. Mobilyalı evlerde ise fiyatlar 40 bin liraya çıktı" dedi. Emlakçılar da özellikle eşyalı evlerde kiraların 3'e katlandığını belirterek, şöyle konuştu: