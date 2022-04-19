Rus ve Ukraynalılar Antalya'da ev kiralarını uçurdu! 2-3 bin liralık evler 8-10 bin liraya kadar çıktı

Antalya'da pandemi sürecinde başlayan göçle yükselişe geçen kiralar, Rusya- Ukrayna savaşının ardından zirveye çıktı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mutafa Ayanoğlu, "Daha önce 2 bin-2 bin 500 lira olan boş evler şu an 8-10 bin lira. Mobilyalı evlerde ise fiyatlar 40 bin liraya çıktı" dedi. Emlakçılar da özellikle eşyalı evlerde kiraların 3'e katlandığını belirterek, şöyle konuştu:



PEŞİN ALINIYOR

"Konyaaltı ve Lara bölgesinde 2-3 bin lira olan daireleri ev sahipleri 8-9 bin liraya kiraya veriyor. Kiralamada 6 ya da 12 aylık peşin alınıyor. Bu geçici bir durum, Rus ve Ukraynalılar gidince fiyatlar eskiye dönmese de yarıya inecektir."

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