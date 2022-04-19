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    Enflasyon tahminlerine göre memurlara ve memur emeklilerinin zammı hesaplandı! En az 8622 TL maaş

    Enflasyon tahminlerine göre memurlara ve memur emeklilerinin zammı yüzde 34.12 hesap edilirken, yeni maaşların ipuçları da geldi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Memura en az 8622 TL maaş

    Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammına kilitlendi. Zam oranında belirleyici enflasyon olacak. İlk 6 aylık TÜFE, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 7 zamma ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı enflasyon farkı olacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 34.62 çıkabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 27.12 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 34.12 artış yapılacak.



    ÇALIŞANLARA PRİM DESTEĞİ
    İstihdamI korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla 1 milyon 850 bin işletmeye 12.5 milyon çalışanı için verilen destek 50 milyar lirayı geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özel sektör işyerlerine 17 farklı sigorta prim teşvik, destek ve indiriminden yararlanma imkanı sağlandığını ifade etti. İşveren prim teşvikinden 2021 yılının sonu itibariyle yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu geçti. Bu sayı, gelecek yıl ise 12.5 milyona ulaşacak.
    Hazal ATEŞ



    RİZE-ARTVİN HAVALİMANI MAYIS'TA AÇILIYOR
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havayolunu halkın yolu yaptık. Havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 2053'te 61'e çıkacak. Kısa bir süre önce, Tokat Havalimanı'nı hizmete açtık. Yapımı tamamlanıp, test uçuşlarına başladığımız Rize-Artvin Havalimanı'nı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ay hizmete açacağız" dedi. Karaismailoğlu, 2022'nin ilk 3 ayında, uçakla seyahat edenlerin sayısının 30 milyon kişiye yaklaştığını söyledi.



        TATİLZEDE OLMAYIN
        Paskalya nedeniyle yabancı turist hareketliliği yaşayan turizmciler, iç pazarda da sezonu bayram tatiliyle açmaya hazırlanırken, vatandaşı kopya sitelere karşı uyardı. Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatlarına karşı tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açtığını, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağladığını, aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılması halinde bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti. Eresin, "Konaklama tesisine direkt rezervasyon yaptırmak da çok daha güvenli olacaktır" diye konuştu.

        İGE'DEN 1000 FİRMAYA 1 MİLYAR LİRA KAYNAK
        İhracat yapanların, finansmana erişim imkanlarını kolaylaştırmak için Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.), 1 Mart'ta faaliyete geçti. Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan İGE A.Ş.'ye bugüne kadar 4 bine yakın firma başvurdu. Aynı zamanda İGE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten TİM Başkanı İsmail Gülle, 300 firmanın müracaatının kabul edildiğini, 1 hafta içinde 600 firmanın daha destekten yararlanacağını kaydetti. Gülle, 1 ay içinde yaklaşık bin firmanın teminatsız kaynak almaya hak kazanacağını dile getirdi. Gülle, "Burada Eximbank aracılık yapıyor. Bin firmaya tahmini 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Birkaç yıl içinde de verilecek destek 3-4 milyar lirayı bulabilecek" dedi. İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ihracatçı firmalara verileceğini açıkladığı yüzde 9 faizli 100 milyar liralık desteğin çok büyük bir rakam olduğunu belirterek, "Bu kaynak bizi yatırımcı yapacak" diye konuştu. Gülle, özellikle tekstil sektöründe makine bulma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

        SAVUNMA SANAYİİ HEDEF BÜYÜTTÜ
        SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Savunma sanayii geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hedef, bu yıl 4 milyar doların üzerine çıkmak. Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki firmaların endüstriyel yetkinlik düzeylerini yukarı çekmek, ihracatını geliştirmek, yeni teknolojiler ve projeler geliştirmesine destek olmak, SAHA Akademi ve bünyesindeki SAHA MBA programıyla sektörü yönetim, hedefler ve insan kaynakları anlamında dünya markası olmaya hazırlamak gibi gayretlerimiz var" dedi. Keleş, SAHA MBA ile ilgili olarak, Harvard, Stanford gibi 15 üniversitenin MBA programlarını incelediklerini ve onlara eş yoğunlukta bir program hazırladıklarını belirtti.

        SPK BAŞKANLIĞI'NA İBRAHİM GÖNÜL ATANDI
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliği'ne Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun görev süresi bitmişti.

        'HGS BORCUNUZ VAR' TUZAĞI
        Dolandırıcıların yeni yöntemi Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) oldu. Cep telefonlarına gelen "HGS borcunuz var, ödemezseniz icra başlayacak" şeklindeki sahte mesajlar mağdur ediyor. SMS'teki linke tıklayanlar tüm bilgilerini de dolandırıcılara kaptırmış oluyor.

        CİROLARA TURİST DOPİNGİ
        Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi işletmelerin Mart ayı cirosu Şubat'a göre ortalama yüzde 30 arttı. BMD Başkanı Sinan Öncel, "Fiyat artışıyla birlikte, turist sayısındaki yükseliş ve onların alışverişleri cirolara yansıdı" dedi.

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        EYT’liye 7 formül
        Haberler Ekonomi Enflasyon tahminlerine göre memurlara ve memur emeklilerinin zammı hesaplandı! En az 8622 TL maaş
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