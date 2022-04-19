Enflasyon tahminlerine göre memurlara ve memur emeklilerinin zammı hesaplandı! En az 8622 TL maaş





TATİLZEDE OLMAYIN

Paskalya nedeniyle yabancı turist hareketliliği yaşayan turizmciler, iç pazarda da sezonu bayram tatiliyle açmaya hazırlanırken, vatandaşı kopya sitelere karşı uyardı. Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatlarına karşı tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açtığını, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağladığını, aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılması halinde bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti. Eresin, "Konaklama tesisine direkt rezervasyon yaptırmak da çok daha güvenli olacaktır" diye konuştu.



İGE'DEN 1000 FİRMAYA 1 MİLYAR LİRA KAYNAK

İhracat yapanların, finansmana erişim imkanlarını kolaylaştırmak için Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.), 1 Mart'ta faaliyete geçti. Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan İGE A.Ş.'ye bugüne kadar 4 bine yakın firma başvurdu. Aynı zamanda İGE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten TİM Başkanı İsmail Gülle, 300 firmanın müracaatının kabul edildiğini, 1 hafta içinde 600 firmanın daha destekten yararlanacağını kaydetti. Gülle, 1 ay içinde yaklaşık bin firmanın teminatsız kaynak almaya hak kazanacağını dile getirdi. Gülle, "Burada Eximbank aracılık yapıyor. Bin firmaya tahmini 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Birkaç yıl içinde de verilecek destek 3-4 milyar lirayı bulabilecek" dedi. İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ihracatçı firmalara verileceğini açıkladığı yüzde 9 faizli 100 milyar liralık desteğin çok büyük bir rakam olduğunu belirterek, "Bu kaynak bizi yatırımcı yapacak" diye konuştu. Gülle, özellikle tekstil sektöründe makine bulma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.



SAVUNMA SANAYİİ HEDEF BÜYÜTTÜ

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Savunma sanayii geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hedef, bu yıl 4 milyar doların üzerine çıkmak. Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki firmaların endüstriyel yetkinlik düzeylerini yukarı çekmek, ihracatını geliştirmek, yeni teknolojiler ve projeler geliştirmesine destek olmak, SAHA Akademi ve bünyesindeki SAHA MBA programıyla sektörü yönetim, hedefler ve insan kaynakları anlamında dünya markası olmaya hazırlamak gibi gayretlerimiz var" dedi. Keleş, SAHA MBA ile ilgili olarak, Harvard, Stanford gibi 15 üniversitenin MBA programlarını incelediklerini ve onlara eş yoğunlukta bir program hazırladıklarını belirtti.



SPK BAŞKANLIĞI'NA İBRAHİM GÖNÜL ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliği'ne Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun görev süresi bitmişti.



'HGS BORCUNUZ VAR' TUZAĞI

Dolandırıcıların yeni yöntemi Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) oldu. Cep telefonlarına gelen "HGS borcunuz var, ödemezseniz icra başlayacak" şeklindeki sahte mesajlar mağdur ediyor. SMS'teki linke tıklayanlar tüm bilgilerini de dolandırıcılara kaptırmış oluyor.



CİROLARA TURİST DOPİNGİ

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi işletmelerin Mart ayı cirosu Şubat'a göre ortalama yüzde 30 arttı. BMD Başkanı Sinan Öncel, "Fiyat artışıyla birlikte, turist sayısındaki yükseliş ve onların alışverişleri cirolara yansıdı" dedi.

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