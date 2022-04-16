Polislere, VakıfBank ile yapılan banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre her ay ilave ödeme yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, VakıfBank ile yapılan banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacağını bildirdi. Konuyla ilgili açıklamada şu bilgiler verildi: "Yapılan protokole göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak. Ayrıca bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacak ve sözleşme 5 yıl süreyle geçerli olacak."

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