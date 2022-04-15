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    • Ekonomi
    • 15.04.2022 11:10
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    • 15.04.2022 11:10
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    Konut satışları yeniden tırmanışta! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Mart 2022 dönemi konut satış istatistikleri

    Son dakika haberi... TÜİK, Türkiye geneli konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre konut satış rakamı, Mart 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 oranında arttı. Konut satışında İstanbul 23 bin 974 konutla en yüksek paya sahip oldu.

    TÜİK kritik veriyi açıkladı! Zirvede yine İstanbul var

    Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

    Konut satışı, Mart 2022


    KONUT SATIŞLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE %21,7 ARTTI
    Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

    Konut satış sayısı, Mart 2022


    İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 30 BİN 271 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,7 artışla 68 bin 342 oldu.

    Mart ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 767'si; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 485'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

    DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 103 BİN 899 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
    Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 103 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 artışla 251 bin 721 oldu.

        Satış şekline göre konut satışı, Mart 2022

        İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 38 BİN 337 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.

        İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 95 BİN 833 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
        Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti.

        Satış durumuna göre konut satışı, Mart 2022


        YABANCILARA ŞUBAT AYINDA 5 BİN 567 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
        Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi.

        Yabancılara yapılan konut satışı, Mart 2022


        Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,1 artarak 14 bin 344 oldu.

        ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI
        Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.
            Tam bir Türk düşmanı
            Haberler Ekonomi Konut satışları yeniden tırmanışta! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Mart 2022 dönemi konut satış istatistikleri
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