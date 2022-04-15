EPGİS akaryakıta zam var mı, gelecek mi? ⛽16 NİSAN BENZİNE MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Çarşamba günü 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Perşembe gününü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. 15 Nisan itibariyle de brent petrol uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görmeye başladı.

SON DAKİKA BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?

Motorine 1,70 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama ise şuan için bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz. İşte güncel akaryakıt fiyatları...