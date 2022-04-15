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    • Ekonomi
    • 16.04.2022 14:44
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    • 16.04.2022 14:44
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    EPGİS akaryakıta zam var mı, gelecek mi? ⛽16 NİSAN BENZİNE MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

    ⛽BENZİNE MOTORİNE ZAM SİNYALİ! Benzine ve motorine zam gelecek mi, ne zaman gelecek? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? soruları gündeme geldi. Milyonlarca araç sürücüsü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar benzin ve motorin ile ilgili son dakika duyuruları merak ediyor. Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldeki yükseliş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

    EPGİS akaryakıta zam var mı, gelecek mi?

    Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Çarşamba günü 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Perşembe gününü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı son olarak 111 dolar olarak kaydedildi. Brent petrolde yükseliş yaşanırken 'Akaryakıta zam gelecek' iddiası ortalığı karıştırdı. Peki Akaryakıta zam var mı, gelecek mi? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara BENZİN-MOTORİN fiyatları...

    BRENT PETROL YÜKSELDİ

    Çarşamba günü 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Perşembe gününü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. 15 Nisan itibariyle de brent petrol uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görmeye başladı.

    SON DAKİKA BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?

    Motorine 1,70 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama ise şuan için bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

    👉İSTANBUL

    İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

    👉İZMİR

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

    👉ANKARA

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL
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    Haberler Ekonomi EPGİS akaryakıta zam var mı, gelecek mi? ⛽16 NİSAN BENZİNE MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
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