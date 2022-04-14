Start-up’lara para yağdı! 3 ayda 1 yıllık yatırım ile 8 oyun girişiminin aldığı yatırım 330 milyon doları buldu

Start-up'lara yapılan yatırımlarda artış sürüyor. Türkiye'deki start-up yatırımlarını takip eden StartupCentrum'un raporuna göre; bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'deki girişimler 1.28 milyar dolar yatırım aldı. Böylece 2021'de toplam 1.56 milyar dolar yatırım alan Türk girişimleri, henüz 2022'nin ilk aylarında 2021'in genelindeki yatırım tutarına yaklaşmış oldu.



8 OYUNA 330 MİLYON $

Geçtiğimiz 3 ay boyunca 61 yatırım yapılırken, girişim başına düşen yatırım miktarı 25.5 milyon dolar olarak belirtildi. 61 girişimin içinde ise 3 Unicorn var. Bunlar Getir, Dream Games ve Insider. 2022'nin ilk çeyreğinde 8 oyun girişimi toplam 330 milyon dolar yatırım aldı. Oyun sektöründen sonra en çok yatırım alan sektör, 8 girişim ile finans olurken; yatırım alan girişim sayısı fazla olsa da yatırım miktarı olarak toplam 15 milyon dolar seviyelerinde kalındı. 2022'nin ilk 3 ayında 5 şehirde yatırım yapıldı ancak girişimlerin yüzde 82'sinin merkezi İstanbul'da. 2022'nin ilk çeyreğinde 231 yatırımcıdan 36'sı yabancı yatırımcılardan oluştu.

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