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    • Ekonomi
    • 14.04.2022 14:08
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    • 14.04.2022 14:12
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    14 Nisan Merkez Bankası son dakika faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? Gözler oradaydı!

    Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu vakitlerde Merkez Bankası faiz kararıyla alakalı yapılacak bildirime odaklanıldı. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri tarafında haftalık gösterge repo faizinde farklılığa gitmedi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? İşte tüm detaylar

    takvim.com.tr
    Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı?

    TCMB: Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? İşte tüm detaylar

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

    Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir.

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu?

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    SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

    TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.



        TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

        TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.
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        Haberler Ekonomi 14 Nisan Merkez Bankası son dakika faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü, arttı mı? Gözler oradaydı!
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