Baharın gelmesiyle birlikte ürünler bollaşmaya başlarken, hal fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Pek çok üründe fiyatlar yarı yarıya düşerken, yeni mahsulle fiyatların 20 gün içinde daha da ineceği belirtildi. Ancak indirimli fiyatlar henüz marketlere yansımadı. Geçen hafta Antalya Hali'nde 20-25 lira seviyesinden işlem gören domates, bu hafta 6-12 liraya geriledi. Düşüş İstanbul Hali'ne de yansıdı, domates ortalama 8-10 liradan işlem gördü. Ancak marketlerde domates 15 lira ile 35 lira arasında fiyatlarla tüketiciler ile buluştu. Salatalığın hal fiyatı da Antalya'da 4-7, İstanbul'da 7-10 liraya geriledi. Marketlerde ise salatalık 15-20 lira seviyesinde tezgahlarda yer aldı. Antalya Hali'nde 10-13 liraya gerileyen patlıcanın kilogramı ise İstanbul Hali'nde 15-25, marketlerde 33-37 lira seviyesinde satılıyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 6.6 MİLYAR TL DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6.6 milyar lirayı aşan nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı. Yanık, "231 milyon lira elektrik tüketim desteği verdik. 80.5 milyon lira doğalgaz tüketim desteği ödedik. 2.6 milyar liralık GSS primini üstlendik" diye konuştu.
1.121 GENCE KAMUDA İŞ
Devlet korumasında yetişen bin 121 genç, kamuda istihdam edilecek. Gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın sitesinden veya turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
İNGİLTERE'DE ENFLASYON 30 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'de 41 yılın zirvesinde çıkan enflasyon rakamları, İngiltere'de de 30 yılın rekorunu kırdı. İngiltere, enflasyon Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde, 1992'den bu yana görülen en yüksek oran olan yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta bu oran yüzde 6.2 idi.
YÜZDE 22 İNDİRİMDE SON TARİH 19 NİSAN
TOKİ'nin, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyenler için 22 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı. Konut ve işyeri alıcılarına yüzde 22, arsa alıcılarına yüzde 10 indirim yapılan kampanyadan yararlanmak için 19 Nisan gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.
DOĞA DEDEKTİFLERİ İŞ BAŞINA GEÇTİ
'Doğa Dedektifleri' projesini geliştiren Vileda Türkiye, 120 çocuğa çevre ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırarak her birini 'doğa dedektifi' olacakları 8 haftalık bir programa dahil ediyor. Projenin açılış şenliği 120 çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte geri dönüşüm, ileri dönüşüm, sıfır atık gibi konular işlendi.
TÜRK ŞİRKETLERİ DÜNYA MARKASI
Türk şirketleri tekstil ve hazır giyim sektöründe elde ettikleri başarılarla dünyada kendinden söz ettiriyor. LCR Group Başkanı Yücel İsmailoğulları, "Made In Turkey etiketi artık bir marka haline geldi. Üretimde Ar-Ge ve inovasyonu da kullanarak bu alanda bir adım öne çıkıyoruz" dedi.