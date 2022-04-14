



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 6.6 MİLYAR TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6.6 milyar lirayı aşan nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı. Yanık, "231 milyon lira elektrik tüketim desteği verdik. 80.5 milyon lira doğalgaz tüketim desteği ödedik. 2.6 milyar liralık GSS primini üstlendik" diye konuştu.



1.121 GENCE KAMUDA İŞ

Devlet korumasında yetişen bin 121 genç, kamuda istihdam edilecek. Gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın sitesinden veya turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.



İNGİLTERE'DE ENFLASYON 30 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de 41 yılın zirvesinde çıkan enflasyon rakamları, İngiltere'de de 30 yılın rekorunu kırdı. İngiltere, enflasyon Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde, 1992'den bu yana görülen en yüksek oran olan yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta bu oran yüzde 6.2 idi.



YÜZDE 22 İNDİRİMDE SON TARİH 19 NİSAN

TOKİ'nin, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyenler için 22 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı. Konut ve işyeri alıcılarına yüzde 22, arsa alıcılarına yüzde 10 indirim yapılan kampanyadan yararlanmak için 19 Nisan gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.



DOĞA DEDEKTİFLERİ İŞ BAŞINA GEÇTİ

'Doğa Dedektifleri' projesini geliştiren Vileda Türkiye, 120 çocuğa çevre ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırarak her birini 'doğa dedektifi' olacakları 8 haftalık bir programa dahil ediyor. Projenin açılış şenliği 120 çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte geri dönüşüm, ileri dönüşüm, sıfır atık gibi konular işlendi.



TÜRK ŞİRKETLERİ DÜNYA MARKASI

Türk şirketleri tekstil ve hazır giyim sektöründe elde ettikleri başarılarla dünyada kendinden söz ettiriyor. LCR Group Başkanı Yücel İsmailoğulları, "Made In Turkey etiketi artık bir marka haline geldi. Üretimde Ar-Ge ve inovasyonu da kullanarak bu alanda bir adım öne çıkıyoruz" dedi.

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