Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den işverenleri istihdam çağrısı: İşçinin ücret ve primini biz sağlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) bir otelde düzenlenen 49. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, bunda sağlık alanındaki yatırımların ve sosyal güvenlik şemsiyesinin genişliğinin etkili olduğunu söyledi.
Türkiye ekonomisinin salgının olumsuz etkilerine rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Bilgin, Türkiye'nin dünyadaki olumsuz ekonomik konjonktürden kurtularak istihdam yaratan ve ihracata dayalı büyümeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.
İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları arasında yer alan İşbaşı Eğitim Programı'nda değişiklik yaptıklarını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:
"İşbaşı Eğitim Programı; işi içerisinde, üretim içerisinde eğitimdir. Üretim içerisinde eğitime ilave istihdam yaratan işletmelerimize destek veriyoruz. Yeni işe aldıkları işçinin ücret ve primini biz sağlıyoruz. Burada şartımız üç ay biz verdik, dokuz ay da siz çalıştıracaksınız. Altı ay aldıysanız üçle çarpacaksınız 18 ay da siz çalıştıracaksınız. Yani yaklaşık bir ve iki yıl iş garantili Aktif İşgücü Programını uygulamaya açtık. Bütün işletmeleri bu programa davet ediyorum."