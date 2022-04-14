Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den işverenleri istihdam çağrısı: İşçinin ücret ve primini biz sağlıyoruz

"BEYAZ BAYRAK TÖRENİ BAYRAMDAN SONRA YAPILACAK"

Kamuya sorumluluklarını yerine getiren ve sendikal örgütlülüğe sahip iş yerlerini teşvik için "Beyaz Bayrak" uygulamasını hayata geçireceklerini anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Beyaz Bayrak törenimizi Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştireceğiz. Beyaz Bayrak, Türk-İş'te oluşturduğumuz bir fikirdi. TİSK'teki arkadaşlarımız da bu fikre sıcak bakıp, desteklediler. Kamuya olan sorumluluklarını yerine getiren, düzgün iş yapan ve örgütlü olan bütün işletmelere Beyaz Bayrak vereceğiz. Tıpkı beş yıldızlı otellerin kapısında olan yıldız gibi onların fabrikalarının önünü bu plaketi koyacağız ve bu beyaz bayrağı çekeceğiz. 'Burası düzgün işin yapıldığı yerdir, örgütlü iş yeridir' diyeceğiz. Bu proje, Türk çalışma hayatında sembolik bir değerinin olmasının yanında, Beyaz Bayrak olan işletmelerimize uyguladığımız birçok projede öncelik vereceğiz ve katkı sağlayacağız."