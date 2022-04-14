Artvin Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları bir viyadük dışında tamamlandı

Artvin'in 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Bölgede baraj suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine ulaşımı sağlayacak Yusufeli Barajı relokasyon yolları projelendirildi.
Toplam 69 kilometre uzunluğundaki relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, Artvin'in eşsiz doğasının korunması sağlandı. Tünel kazı destekleme çalışmalarının tamamı bitirilirken, beton kaplamasında yüzde 100'lük ilerleme sağlandı. 17 köprü, 9 köprülü kavşak da yer alan proje bir viyadükte devam eden çalışma dışında tamamen bitirildi.
3 KISIMDAN OLUŞUYOR
3 kesimden oluşan projenin, 23,6 kilometre uzunluğundaki 1'inci kısmında 20,6 kilometre uzunluğunda 15 tek tüp tünel, 1,2 kilometre uzunluğunda 9 köprü, 40 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 3 adet farklı seviyeli kavşak yer alıyor. 28,5 kilometrelik 2'nci kısımda ise 23,8 kilometre uzunluğunda 17 tek tüp tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü, 25 kutu menfez ve 2 adet farklı seviyeli 3 adet hemzemin olmak üzere toplam 5 kavşak bulunuyor.