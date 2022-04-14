Artvin Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları bir viyadük dışında tamamlandı

TEKKALE VİYADÜĞÜ HAZİRAN'DA TRAFİĞE AÇILACAK

Proje kapsamındaki 345 metrelik Yusufeli Baraj Viyadüğü, 530 metrelik Şilenkar Viyadüğü, 628 metrelik Tekkale Viyadüğü ve 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü olmak üzere toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 viyadük, zorlu arazi koşulları, derin vadi yapısı ve büyük köprü açıklıklarından dolayı özel tasarım teknikleriyle projelendirildi.