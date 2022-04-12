Başkan Erdoğan duyurdu! 2B arazileriler ve çiftçi için hazine arazisi kiralama imkanı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşından ekonomiye kadar birçok meseleye ilişkin bilgi veren Erdoğan 2 önemli kararı da vatandaşlarla paylaştı.
2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA SÜRE UZATILDI
2B arazilerinin satışıyla ilgili vatandaşlara müjde veren Erdoğan, "Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan çiftçileri yakından ilgilendiren bir kararı da duyurdu.
ÇİFTÇİLERE 'HAZİNE TAŞINMAZLARI'
Erdoğan, "3 yıl süreyle Hazine taşınmazını kullanan çifçtilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanını getiriyoruz. 10 yıllık süreyi dolduranlar satın alabilecektir." ifadelerini kullandı.