Başkan Erdoğan duyurdu! 2B arazileriler ve çiftçi için hazine arazisi kiralama imkanı...

2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA SÜRE UZATILDI

2B arazilerinin satışıyla ilgili vatandaşlara müjde veren Erdoğan, "Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.