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    • Haberler
    • 12.04.2022 00:16
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    • 12.04.2022 00:31
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    Gözler Kabinede! Başkan Erdoğan açıklayacak: Emeklilerin bayram ikramiyesine artış gündemde...

    Emekli ikramiyesinde artış olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. iç ve dış siyasi meselelerin ele alınacağı kabinenin bir diğer önemli maddesi de ekonomi olacak. Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artış da kabinenin gündeminde... İşte detaylar...

    Gözler Kabinede!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

    RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
    Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olacak.

    Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

    EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
    Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar görüşülecek. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.

        EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİNE ARTIŞ GÜNDEMDE
        Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

        TERÖRLE MÜCADELE
        Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum, iç ve dış güvenlik konuları, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomatik çabalarının sonuçları da mercek altına alınacak.

        Kabine toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda Koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Tukovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde. Erdoğan kabine sonrası alınan kararları açıklayacak.

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