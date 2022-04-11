Gözler Kabinede! Başkan Erdoğan açıklayacak: Emeklilerin bayram ikramiyesine artış gündemde...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.
RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olacak.
Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar görüşülecek. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.