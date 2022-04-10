Tarımsal üretimde düşük faizli kredi üst limiti yükseltildi! 5 başlıkta yeni düzenleme

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklik ile bu kredilerin üst limitlerinde yüzde 50 ile yüzde 230 kadar oranlarda artışlar yapıldı. Çiftçilere kullandırılan hazine destekli düşük faizli yani sübvanse edilen bu tarım kredilerinde en yüksek artışların yetiştiriciliklerde yapıldığı görüldü. Modern sulama sistemlerine geçişlerin de desteklendiği kredilerin özellikle genç ve kadın çiftçi ve girişimcileri de desteklediği görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mart ayında yaptığı bir konuşmada, üreticileri desteklemek adına yapacakları çalışmalardan birinin de Hazine destekli tarımsal kredi limitlerinin artırılacağı, güneş enerjisi ile sulama yatırımlarının destekleneceği olduğunu belirtmişti. Peki yapılan değişikliler neleri kapsıyor?
1- EN YÜKSEK KREDİ ARTIŞI HANGİ ÜRETİM ALANINDA SAĞLANDI?
Mevcut uygulamada kredi üst limiti 25 milyon lira olan sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme kredisi üst limiti 40 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamdaki yatırım ve işletme kredisi faiz indirimleri yüzde 50 olarak uygulanacak. Damızlık düve yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti ise 20 milyon lira oldu. Damızlık düve yetiştiriciliğinde yatırım kredisi ve işletme kredisi faizleri yüzde 75 indirimli uygulanacak. Üst limiti 10 milyon lira ve faiz indirimi yüzde 50 olan büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 20 milyon liraya çıkarıldı. Kredi üst limiti 15 milyon lira olan küçükbaş hayvancılıkta da limit 25 milyon liraya ulaştı. Kanatlı sektöründe 5 milyon lira olan kredi limiti 7.5 milyon liraya, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti 15 milyon liraya çıkarıldı. Arıcılıkta 2.5 milyon lira olan kredi üst limiti ise 5 milyon lira oldu.
2- BİTKİSEL ÜRETİMDE KREDİLER NASIL OLDU?
Kontrollü örtü altı tarımında kredi üst limiti 50 milyon lira olarak belirlendi. Çeşitli kriterlere göre faiz desteği yüzde 100'e kadar çıkabiliyor. Yatırım kredisi ve işletme kredisi faizlerinde yüzde 75 indirim uygulanacak yem bitkisi üretiminde kredi üst limiti ise 10 milyon lira. Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretiminin 35 milyon liralık kredisi var ve faiz indirimi yüzde 100. Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık kredisi faizlerinde de yüzde 75 indirim uygulanıyor, kredi üst limiti ise 20 milyon lira. Geleneksel, stratejik, süs bitkisi gibi alanlarda da düşük faizli kredi uygulamaları var.