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    • Ekonomi
    • 10.04.2022 10:54
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    • 10.04.2022 10:58
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    Tarımsal üretimde düşük faizli kredi üst limiti yükseltildi! 5 başlıkta yeni düzenleme

    Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan hazine destekli düşük faizli tarım kredilerinde üst limitlerde yüzde 50 ile yüzde 230 arasında oranlarda artış yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan düzenleme ile birlikte tarımsal üretimin daha da artması öngörülüyor. İşte 5 başlıkta yeni düzenleme...

    Büyük müjde geldi! Düşük faizli kredi üst limit yükseldi

    Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklik ile bu kredilerin üst limitlerinde yüzde 50 ile yüzde 230 kadar oranlarda artışlar yapıldı. Çiftçilere kullandırılan hazine destekli düşük faizli yani sübvanse edilen bu tarım kredilerinde en yüksek artışların yetiştiriciliklerde yapıldığı görüldü. Modern sulama sistemlerine geçişlerin de desteklendiği kredilerin özellikle genç ve kadın çiftçi ve girişimcileri de desteklediği görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mart ayında yaptığı bir konuşmada, üreticileri desteklemek adına yapacakları çalışmalardan birinin de Hazine destekli tarımsal kredi limitlerinin artırılacağı, güneş enerjisi ile sulama yatırımlarının destekleneceği olduğunu belirtmişti. Peki yapılan değişikliler neleri kapsıyor?

    1- EN YÜKSEK KREDİ ARTIŞI HANGİ ÜRETİM ALANINDA SAĞLANDI?
    Mevcut uygulamada kredi üst limiti 25 milyon lira olan sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme kredisi üst limiti 40 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamdaki yatırım ve işletme kredisi faiz indirimleri yüzde 50 olarak uygulanacak. Damızlık düve yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti ise 20 milyon lira oldu. Damızlık düve yetiştiriciliğinde yatırım kredisi ve işletme kredisi faizleri yüzde 75 indirimli uygulanacak. Üst limiti 10 milyon lira ve faiz indirimi yüzde 50 olan büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 20 milyon liraya çıkarıldı. Kredi üst limiti 15 milyon lira olan küçükbaş hayvancılıkta da limit 25 milyon liraya ulaştı. Kanatlı sektöründe 5 milyon lira olan kredi limiti 7.5 milyon liraya, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti 15 milyon liraya çıkarıldı. Arıcılıkta 2.5 milyon lira olan kredi üst limiti ise 5 milyon lira oldu.

    2- BİTKİSEL ÜRETİMDE KREDİLER NASIL OLDU?
    Kontrollü örtü altı tarımında kredi üst limiti 50 milyon lira olarak belirlendi. Çeşitli kriterlere göre faiz desteği yüzde 100'e kadar çıkabiliyor. Yatırım kredisi ve işletme kredisi faizlerinde yüzde 75 indirim uygulanacak yem bitkisi üretiminde kredi üst limiti ise 10 milyon lira. Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretiminin 35 milyon liralık kredisi var ve faiz indirimi yüzde 100. Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık kredisi faizlerinde de yüzde 75 indirim uygulanıyor, kredi üst limiti ise 20 milyon lira. Geleneksel, stratejik, süs bitkisi gibi alanlarda da düşük faizli kredi uygulamaları var.

        3- İLAVE FAİZ İNDİRİMLERİ NELER?
        Yetiştiricilik ve bitkisel üretim alanlarında yatırım ve işletme kredilerinde çeşitli kriterlere göre faiz indirimleri artıyor. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek öncelikli bölgede yatırım, atıl işletme satın alma, yurt içinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve girişimci kriterlerinin her biri yüzde 10'ar olmak üzere faiz indirimleri getiriyor. Bu sayede faiz indirimlerinin yüzde 100'e kadar ulaştığı alanlar var.

        4- TARIM MAKİNE VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE KREDİLER VAR MI?
        Son dönemde artan fiyat yüküne karşı çiftçileri ve girişimcileri teşvik etmek adına tarım makineleri, traktör ve sulama sistemleri kredileri de yükseltildi. Traktör kredisi 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılırken, diğer tarım makinelerinde 2.5 milyon lira olan kredi limiti 5 milyon lira oldu. Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı kredisi yüzde 75 faiz indirimi ile destekleniyor, kredi üst limiti ise 7.5 milyon lira. Lisanslı depoculuk yatırımlarında yüzde 50 faiz indirimli 50 milyon liraya kadar verilen yatırım kredisi üst limiti ise 75 milyon liraya yükseltildi.

        5- UYGULAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
        Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2020-2022 dönemi için uygulanan tarımda düşük faizli kredilerin kullandırılmasına ilişkin uygulama döneminin yeni limitlerle birlikte bir yıl uzatıldığı görüldü. Daha önceki kararda 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2022 olan uygulama dönemi, değişiklik ile1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2023 olarak güncellendi. Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek.

            "CANLANMA SAĞLAYACAKTIR"
            Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Bu kararın sektörümüzün canlanmasına mutlaka olumlu katkısı olacaktır. Kriterler içerisinde genç çiftçiler ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık tanınmasını da memnuniyetle karşılıyor hem sektörümüzün gelişimi, hem de gençlerimizin köyüne dönüşünde etkili olacağını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörümüzün gelişimindeki hamlelerini, kararlarını tarımsal üretimin devamı noktasında oldukça değerli görüyoruz" dedi.

            Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan ise özellikle süt ve besi hayvancılığında üreticinin zarar ettiğini bu nedenle kredi almak konusunda çekinceler olduğunu kaydetti. Özcan, "Öncelikle bunların kazançlı hale getirilerek cazip hale sokulması lazım. Yanı sıra bölgesel olarak teşviki yani süt ırkı ayrı bölgede, besicilik ayrı bölgede olmasının teşvik edilmesini olumlu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

            "GİRİŞİMCİLERİ TEŞVİK EDEBİLİR"
            Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, kararın güneş enerjisi sistemi ile sulama yatırımı yapacaklara düşük faizli kredi ayağının da önemli bir teşvik olduğuna dikkat çekerken, "Sulama birlikleri kredi desteği kapsamına alınıyor" dedi. Limitlerin artırılmasının yanı sıra önemli olanın çiftçinin bu krediyi kullanması ve zamanında ödeme yapabilmesi olduğunu anlatan Yıldırım, "Çiftçinin sürdürülebilir bir geliri olması, bunun için de üretime devam etmesi lazım ki bunlardan faydalanabilsin. Tarıma yönelmek isteyen her zaman bir kesim vardı. Artık günümüzde tarımın önemini gören, yatırım yapmak isteyen girişimcileri teşvik edici olabilir" dedi.

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            Hakim fragman
            Haberler Ekonomi Tarımsal üretimde düşük faizli kredi üst limiti yükseltildi! 5 başlıkta yeni düzenleme
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