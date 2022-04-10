Tarımsal üretimde düşük faizli kredi üst limiti yükseltildi! 5 başlıkta yeni düzenleme

"CANLANMA SAĞLAYACAKTIR"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Bu kararın sektörümüzün canlanmasına mutlaka olumlu katkısı olacaktır. Kriterler içerisinde genç çiftçiler ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık tanınmasını da memnuniyetle karşılıyor hem sektörümüzün gelişimi, hem de gençlerimizin köyüne dönüşünde etkili olacağını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörümüzün gelişimindeki hamlelerini, kararlarını tarımsal üretimin devamı noktasında oldukça değerli görüyoruz" dedi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan ise özellikle süt ve besi hayvancılığında üreticinin zarar ettiğini bu nedenle kredi almak konusunda çekinceler olduğunu kaydetti. Özcan, "Öncelikle bunların kazançlı hale getirilerek cazip hale sokulması lazım. Yanı sıra bölgesel olarak teşviki yani süt ırkı ayrı bölgede, besicilik ayrı bölgede olmasının teşvik edilmesini olumlu değerlendiriyoruz" diye konuştu.