Sıfır ev fiyatları uçuşa geçti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıfır ev fiyatları ne kadar?

Vatandaşın da konut üreten firmaların da gündeminde fiyatlar var. Firmalar, inşaat maliyetlerindeki önemli kalemlerde son 2 yılda yüzde 300-400 fiyat artışıyla karşılaştıklarını, dolayısıyla bunun yeni konutlara yansıyacağını dile getiriyor. Vatandaş cephesinde ise konut edinememe sorunu büyüyor. Sosyal konutların dışında, bugün özel sektörün hayata geçirdiği konut projelerinde dar ve orta gelirlinin ev sahibi olma şansı neredeyse yok. 2002 yılında kurulan, 2003 yılında da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 'Gayimenkul Değerleme Şirketleri' listesine alınan 'TSKB Gayrimenkul Değerleme' tarafından yapılan araştırma da bu durumu ortaya koyuyor.
EN UCUZU 2 MİLYON TL
İstanbul'da yeni inşa edilen bir binada metrekare satış fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 60-70 bin liraya çıkıyor. Araştırmaya göre sitedeki projelerde en düşük metrekare fiyatı artık 20 bin lira. Yani site içinde yeni bina olsun diyorsanız, 100 metrekarede 2 milyonun altında seçenek yok. Markalı konutta metrekare fiyatı inşaatın kalitesi ve lokasyona bağlı olarak 200 bin lirayı da aşıyor. Hürriyet'in haberine göre maliyet artışı il bağımsız tüm sektörü etkilediği için İzmir ve Ankara'da da yeni ev almak zorlaştı. Başkentte en düşük metrekare fiyatı 3 bin, en yüksek 40 bin lira. İzmir'de ise 5 bin liradan başlıyor, 65 bin liraya çıkıyor. Rakamların ulaşılabilir olduğu yerler ise şehir merkezinden uzak olmasıyla dikkat çekiyor.
BELİRSİZLİK SORUNU
Artan maliyetleri değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Son iki yılda ortalama bir konut inşaat maliyeti rakamı 2.500 TL/m2'li rakamlardan 5 bin TL/m2 taban seviyelerine gelmiş durumda. İnşaat kalitesi ve markalı konut projesi olması durumunda bu rakam ayrıca yüzde 50'lere yakın şekilde daha da artıyor. Diğer taraftan inşaat maliyetinin nerelere kadar gideceği ise belirsiz ve öngörülemez bir konu olarak karşımızda duruyor. Tedarik zinciri, hammadde, lojistik, ulaşım gibi konuların hepsi inşaat maliyetleri tarafına birçok sektörde olduğu gibi artı yük getirdi" dedi.