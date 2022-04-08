Kredi borcuna güvence! Şirketler borcu kapattı... İşte tüm detaylar

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üye şirketlerden derlediği bilgilere bakıldığında, hayat sigortası şirketleri 2021 yılında bildirilen 132 bin vefat sonucu, sigortalıların 1.6 milyar lira kredi borcunu kapattı. Bu tutar, 2020 yılında 1.3 milyar olmuştu. Tazminatlardaki yüzde 23 artışa karşılık kredi pazarındaki düzenlemeler ile paralel olarak kredi başına ortalama primler bir önceki yıla göre ortalama yüzde 8 civarında azaldı. TSB Başkanı Atilla Benli, en önemli varlığın hayat olduğunu belirterek, "Sevdiklerimizi biz olmadığımızda da korumak, hastalık, kaza gibi talihsiz olaylar neticesinde oluşabilecek sakatlıklara karşı hazırlıklı olmak, hayat sigortasıyla mümkün. Bu talihsiz olaylar manevi açıdan olduğu kadar maddi açıdan da bireylerde, ailelerde büyük sıkıntılara yol açıyor. Bugün, ülkemizde herkes için uygun bir hayat sigortası ürünü mevcut ve herkesin hayat sigortası ile olası riskleri güvence altına almaya ihtiyacı var. Hayat, sigortasız olmaz" ifadelerini kullandı. Hayat sigortasının birçok faydası olduğunu vurgulayan Atilla Benli, söz konusu sigortanın kapsamına ilişkin şunları kaydetti: "Hayat sigortaları; kaza veya hastalık sonucu fiziksel engellerin oluşması durumunda maddi olarak hayat standardınızı devam ettirmenizi, vefat durumunda ise sevdiklerinize bir birikim bırakmanızı sağlar. Bununla birlikte çocuklarınızın eğitimlerinin tamamlanması için maddi destek sunar. Poliçe kapsamına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizi öder. Sigorta türlerinin çoğu, belli bir coğrafya için geçerliyken, hayat sigortaları tüm dünyada geçerlidir. Öte yandan tüm bu hayat ürünleri için ödediğiniz primleri belirli tutarlarda vergi matrahından da düşebilirsiniz."