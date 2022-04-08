Gurbetçi emekliye yoklama uyarısı! 6 aydan fazla yaşayanlar dikkat

Türkiye'den emekli olan gurbetçi sayısı 713 bini geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt dışındaki sürelerini borçlanarak Türkiye'den emekli olan gurbetçilerin yabancı ülkede 6 aydan fazla yaşamaları durumunda çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri uyarısında bulundu.
Kurum, yoklama belgesini üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabiliyor. SGK, yurt dışı sürelerini borçlanıp aylık bağlananlara yönelik duyuru yayınladı. Kurum, gerekli görülen zaman ve hallerde yurt dışında geçen süreleri borçlanıp malullük, yaşlılık, emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediğini araştırabiliyor.
HER YIL KAYITLAR ALINIYOR
Altı aylık sürenin aşılması halinde gerekli belgelerin 3 ay içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor. Belgeleri süresinde vermeyenlerin aylıkları kesilecek. Ödenmekte olan aylıklar, ilgililerin yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesiliyor.