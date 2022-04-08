Giresun - Ordu arası 15 dakikaya iniyor! Dev projede ikinci etap

Proje çalışmalarına 2007 yılında başlanılan Ordu Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon TL'ye yapılarak temelleri atıldı. Toplam uzunluğu, 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrelik alanın 500 metrelik bir bölümünde görülen heyelan ise o günlerde çalışmaları olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 75 metre uzunluğunda fore kazıkların çakılarak heyelan için önlem alınan Ordu Çevre Yolu'nda maliyet ise 1,9 miyar TL'ye kadar yükseldi. Birinci etabında, 6 buçuk kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2 buçuk kilometrelik 5 çift köprü ve 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 kavşağın yer aldığı yolun birinci etabı, 2019 yılında hizmete açıldı. İlk etabın açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya kadar düşerken, sürücüler açısından da konforlu ulaşımın temelleri atılmış oldu.