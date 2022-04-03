Son dakika: Borsa İstanbul'da son 10 yılın en iyisi! Yeni rekorlar kapıda

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana çoğunlukla gerileyen gelişmiş ülke pay piyasalarından daha iyi bir performans sergiledi.

Sektör bazlı bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49,48 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,84 ile sigortacılık oldu.

İlk çeyrekte en çok kazandıran hisse senedi yüzde 270,63 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 30 ile ARD Bilişim Teknolojileri olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde BIST 100'de işlem gören şirketlerin 82'si değer kazandı, 17'si ise değer kaybetti.