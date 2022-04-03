1 lt , 2 lt, 5 litrelik Sole, Biryağ marka Ayçiçek yağları indirime girdi! BİM marketlerinde Ramazan çılgınlığı! 4 Nisan BİM Ayçiçek yağı fiyatları!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte oruç ayı da başladı. Bu yıl Ramazan 2 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında olacak. Zincir marketleri bu aya özel indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Zincir marketlerin en çok ayçiçek yağı fiyatları merak edildi. BİM'de Sole ve Biryağ fiyatları indirimden satılıyor. Duyan marketlere akın etti. 1 lt, 2 lt, 3 lt, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme geldi. İşte 3 4 Nisan güncel BİM ayçiçek yağı fiyatları...