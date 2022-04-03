1 lt , 2 lt, 5 litrelik Sole, Biryağ marka Ayçiçek yağları indirime girdi! BİM marketlerinde Ramazan çılgınlığı! 4 Nisan BİM Ayçiçek yağı fiyatları!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte oruç ayı da başladı. Bu yıl Ramazan 2 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında olacak. Zincir marketleri bu aya özel indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Zincir marketlerin en çok ayçiçek yağı fiyatları merak edildi. BİM'de Sole ve Biryağ fiyatları indirimden satılıyor. Duyan marketlere akın etti. 1 lt, 2 lt, 3 lt, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme geldi. İşte 3 4 Nisan güncel BİM ayçiçek yağı fiyatları...
Ayçiçek yağı fiyatları gündemde yer alıyor. Ramazan ayında zincir marketler fiyatlarını düşürdü. Bu haftaki BİM kataloğu ve sıvı yağ fiyatları şöyle:
BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 3-4 NİSAN
• 5 lt Biryağ Ayçiçek Yağı 165 TL
• 5 lt Sole Ayçiçek Yağı 155 TL
• 2 lt Sole Ayçiçek Yağı 59.68 TL
• 1 lt Sole Ayçiçek Yağı 39.22 TL
BİM NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE!
İlk Arabam ve İlk Adım Arkadaşım 179 TL
• Pusetli Konuşan Altını Islatan Bebek 139 TL
• Eğitici Aktivite Masası 89.90 TL
• Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 119.90 TL
• İlk Kumandam 69.90 TL
• 4 Bölmeli Safari Saklama Ünitesi 399 TL
• Safari Fotoğraf Çerçevesi 24.90 TL
• Makrome Çocuk Odası Duvar Süsü 99.90 TL
Çocuk Sandalye ve Masa Seti 199 TL
• Ledli Duvar Lamba ve Sticker Seti 79.90 TL
• Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 2.999 TL
• Tost Makinesi 259 TL
Cam Çay Makinesi 399 TL
• Chef's Kızartma Tenceresi 99.90 TL
• Paşabahçe Oval Borcam Fırın Tepsisi 39.90 TL
• Lüks Minderli Mama Sandalyesi 169 TL
• Bebek Nevresim Takımı 89.90 TL
BabyCe Bebek Kanguru 99.90 TL
• Anne Yanı Bebek Yatağı 79.90 TL
• Katlanabilir Bebek Küveti 179 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 99.90 TL
• Dijitsu 58'' Android TV 6.499 TL
• Dijitsu 50'' Android TV 4.999 TL
• Woon 32 INç Ready Uydulu Led TV 2.299 TL