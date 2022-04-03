Altın yatırımı olanlar dikkat! Altın fiyatları son 1 haftada...

Altın fiyatları ABD'den gelen ekonomik gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırabileceğini söylemesi ve Fed yetkililerinin bunu desteklemesi pazartesi günü ABD 10 yıllık tahvil faizini 3 yılın zirvesine çıkardı.