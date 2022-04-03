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    • Ekonomi
    • 03.04.2022 10:19
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    • 03.04.2022 10:23
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    Altın yatırımı olanlar dikkat! Altın fiyatları son 1 haftada...

    Son dakika haberine göre altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yeniden yükseliş trendine giren altın fiyatları, tahvilin etkisiyle bu hafta geri çekildi. Altının onsu 1917 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 913 TL bandında işlem görüyor. Peki gram altında son durum ne? Gram altın yatırımcısına kazandırdı mı?

    Altın yatırımı olanlar dikkat! Altın fiyatları son 1 haftada...

    Altın fiyatları ABD'den gelen ekonomik gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırabileceğini söylemesi ve Fed yetkililerinin bunu desteklemesi pazartesi günü ABD 10 yıllık tahvil faizini 3 yılın zirvesine çıkardı.

    ALTIN TAHVİL ETKİSİYLE GERİLEDİ
    Tahvil faizindeki yükseliş doların güçlenmesinde etkili olurken, altın fiyatları da aşağı çekildi. Pazartesi gününe 1958 dolardan başlayan ons altın 1917 dolara kadar düştü. 934 liradan açılan gram altın ise 913 liraya geri çekildi.

    İSTANBUL MÜZAKERESİYLE ALTIN SERT DÜŞTÜ
    Öte yandan salı günü dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakeredeydi. Kritik gelişme sonrası basın açıklamasında bulunan heyetler görüşmede ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bu durum jeopolitik risklerin hafiflemesine yol açarken, altın fiyatlarının sert düşmesinde etkili oldu. Ons altın 1890 dolara, gram altın ise 885 liraya kadar geriledi.

        PUTİN'DEN RUBLE HAMLESİ
        Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Bu gelişme Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından büyük tepki çekti. Rusya, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor.

        Çarşamba ve perşembe günleri altın fiyatları kayıplarını telafi etti. Ons altın 1949 dolara kadar yükselirken, gram altın 920 lirayı gördü.

        ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
        Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görüldü. Ons altın haftayı 1925 dolardan, gram altın ise 909 liradan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.68 oranında, gram altın ise yüzde 2.67 oranında kaybettirdi.

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        Haberler Ekonomi Altın yatırımı olanlar dikkat! Altın fiyatları son 1 haftada...
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