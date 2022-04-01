Sahte servise çözüm! Cihazınızı hırsızdan koruyun





'ÇOK MAĞDUR VAR'

Ayrıca tüketicilere, üretici ve ithalatçılardan Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazminini talep etme hakkı tanındı. Kanuna göre; üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için belirlenen kullanım ömrü süresince satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olacak. Servis istasyonları konusunda çok fazla mağduriyet yaşandığını belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dolandırıcılık yapılıyor. '2 bin liradan aşağı olmaz' diyerek 2 bin lirayı ve çamaşır makinesini alıp giden ve bir daha ulaşılamayan kişiler var. Eve gelip orijinal parçayı söküp, yerine çıkma parça takanlar var" dedi. Tüketicilere uyarılarda bulunan Ağaoğlu, "Tüketiciler, hangi marka olursa olsun Bakanlık'ın 'www.servis. gov.tr' adresindeki Servis Bilgi Sistemi'ne girerek, bulundukları yere en yakın yetkili servisini öğrenebilir" diye konuştu.