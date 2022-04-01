Sahte servise çözüm! Cihazınızı hırsızdan koruyun

Sahte servisle tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek için yeni düzenlemeler devreye alındı. TBMM'de kabul edilen kanunla, tüm yetkili servis istasyonlarının Ticaret Bakanlığı sistemine kaydedilmesi ve yetkili olmayanların tanıtımlarında 'özel servis' ifadesini kullanması zorunluluğu getirildi.
'ÇOK MAĞDUR VAR'
Ayrıca tüketicilere, üretici ve ithalatçılardan Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazminini talep etme hakkı tanındı. Kanuna göre; üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için belirlenen kullanım ömrü süresince satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olacak. Servis istasyonları konusunda çok fazla mağduriyet yaşandığını belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dolandırıcılık yapılıyor. '2 bin liradan aşağı olmaz' diyerek 2 bin lirayı ve çamaşır makinesini alıp giden ve bir daha ulaşılamayan kişiler var. Eve gelip orijinal parçayı söküp, yerine çıkma parça takanlar var" dedi. Tüketicilere uyarılarda bulunan Ağaoğlu, "Tüketiciler, hangi marka olursa olsun Bakanlık'ın 'www.servis. gov.tr' adresindeki Servis Bilgi Sistemi'ne girerek, bulundukları yere en yakın yetkili servisini öğrenebilir" diye konuştu.
BUNLARA DİKKAT!
■ Yetkili servis numarası için arama motorundan arama yapmayın.
■ Yetkili servisi cihazınızla size verilen katalogdan bulun.
■ Katalog yoksa cihazınızın ait olduğu firmanın internet sitesine girerek numarayı alın.
■ Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) servis. gov.tr adresini kullanın.
■ Gelen elemanlara yetki belgesi sorun.
■ Servis personelinin sıraladığı arızaları ve parçaların gerçek değerini araştırın.
■ Tamirin evde yapılmasını isteyin. Yoksa cihazın gideceği yeri öğrenin.