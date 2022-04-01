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    • Ekonomi
    • 01.04.2022 09:35
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    • 01.04.2022 09:35
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    EPDK yeni elektrik tarifelerini belirledi! 1 Nisan 2022 elektrik tarifeleri

    Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tarife tabloları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan yeni tabloya göre sanayi abonelerinin tarifesine 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 20 zam geldi.

    EPDK yeni elektrik tarifelerini belirledi

    Elektrikte sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifesine yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

    İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.

    İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

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    Haberler Ekonomi EPDK yeni elektrik tarifelerini belirledi! 1 Nisan 2022 elektrik tarifeleri
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