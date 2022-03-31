Yurt dışı çıkış harcı hangi ülkelerde var, ne kadar süre geçerli? Yurt dışı çıkış harcı kaç TL oldu 2022? Harç ödeme nasıl yapılır?

Yurt dışı çıkış harcı hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait pasaportla yurt dışına çıkan yolculardan alınan "yurt dışına çıkış harcı" tutarı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tutar açıklandı. Vatandaşlar yeni harç ödemeleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Yurt dışı çıkış harcı kaç TL oldu 2022? Yurtdışı çıkış harcı hangi ülkelerde var, ne kadar süre geçerli? Harç ödeme nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen harç bedeli 150 lira oldu.
Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da 50 lira olarak belirtilen harç tutarı, 150 liraya çıkarıldı.
Bugünkü yurt dışına çıkışlarda, daha önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmeyecek.