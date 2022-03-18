KOBİ tanımı yenilendi! O sınır 250 milyon TL’yi yükseltildi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklikle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yönetmelikle KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellendi. Buna göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit 125 milyon liraydı.
Yönetmelikle ayrıca 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250'den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 125 milyon lirayken iki katına çıkartılarak, 250 milyon lira oldu.