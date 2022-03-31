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    1 yıllık çalışan sayısını koruyan ve meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay kadro verenlere 100 bin TL destek

    Bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup meslek lisesi ve üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere devletten 100 bin lira destek. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Çırak ve kalfaya 2.126 TL harçlık

    Bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi ve üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere 100 bin lira destek ödemeleri 25 Mayıs'ta başlıyor. Küçük işletmelerde eleman yetiştirmede büyük önem taşıyan 'usta-çırak' dönemi de devlet teşvikleriyle yeniden canlandı. Türkiye'de iş piyasasında yaklaşık 1 milyon 800 bin stajyer ve çırak bulunuyor. Hükümet, bunların içerisinde yer alan kayıtlı 350 bin çırak sayısını ise 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Bu arada kalfalıkta yapılan ücretlere de artış yapıldı. Kalfalık yeterliliği kazanan öğrenciler 2 bin 126 lira alırken; çalışan sayısı 20'nin üzerinde olan işyerlerinde stajyer, çıraklara bin 276 lira ödeniyor. (Hazal Ateş)



    MOTORLU KURYELERE DEVLET GÜVENCESİ
    Çalışma Bakanlığı, sayısı 100 bini geçen ve önemli bölümü sigortasız çalıştırılan motorlu kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçti. Bakan Vedat Bilgin, motorlu kuryelere yönelik programlı teftişler yapıldığını belirterek, "Bir iş sözleşmesiyle işverene bağlı olarak çalışan motorlu kuryeler İş Kanunu'na tabi bulunuyor. Bize gelen şikayet, ihbar dilekçeleri teftiş programlarına alınırken, gerekli işlemler yapılıyor" dedi. Çalışanlara Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen miktarın altında bir ücretin ödenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Bilgin, "Asgari ücretin üzerindeki ücret ve sosyal haklar ise sözleşmeler ve yönetmeliklerle serbestçe belirleniyor" diye konuştu.



    TÜRK HEKİMLERDEN DİYABET BULUŞU
    Sabri Ülker Vakfı'nın destekleriyle Harvard Üniversitesi bünyesinde 8 yıldır temel bilim çalışmalarını yürüten Harvard Sabri Ülker Merkezi'nin 2021 çalışmaları İstanbul'da anlatıldı. Yıldız Holding Başkanı Ali Ülker "10. yılda Türkiye'de de bir bağımsız bilim enstitüsü kurmayı hedefliyoruz" dedi. Harvard Sabri Ülker Merkezi'nde Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil liderliğindeki ekip; metabolizmayı düzenleyen ve diyabetin iyileşmesinde önemli bir rol oynayan FABKIN hormonunu keşfetti.



        GÖKTÜRK1'DEN ÇANAKKALE
        Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gökyüzündeki gözü Göktürk-1 uydusundan çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğraflarını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" ifadeleriyle paylaşılan fotoğraflarda, köprünün farklı görüntüleri yer alıyor.



        OGS TARİH OLUYOR
        Türkiye'de Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanımı bugün itibarıyla sona erecek. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor. OGS'den HGS'ye geçiş oranı, dün itibarıyla yüzde 70'i aştı. Kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.



        TOGG GÜZEL TANITIM
        İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı', dün ATO Cogresium'da başladı. Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'daki tanıtımın ardından Ankara'da ilk kez görücüye çıkan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a ilişkin bilgi verdi. SUV tipi C segmenti aracı fuar alanına gelenler merakla incelerken; buna dikkat çeken Varank, "Fuarın yıldızı doğuştan elektrikli ve otonom araç TOGG olacak. TOGG bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil, dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan biri olacak" dedi.
        BURCU ŞEN



            FUAR ZAMANI
            Saatçiliğin en büyük etkinliği dün İsviçre'nin Cenevre kentinde start aldı. Sektörün en büyük ticaret fuarı olan Watches & Wonders, dünyaca ünlü markaları tek çatı altında topladı. Cartier'den Grand Seiko'ya, Hermes'ten Chanel'e, Hublot'tan Chopard'a, Jaeger- LeCoultre'dan Van Cleef'e kadar ünlü markaların en yeni modelleri saat tutkunlarının beğenisine sunuldu.



            ÇALIŞMA HAYA
            Logıtech, Stüdyo Serisi'nin en yeni ürünleri POP Keys Klavye ve POP Mouse'u görücüye çıkardı. 3 renk seçeneğiyle çalışma rutinine renk katmayı hedefleyen aksesuar serisinin tanıtım toplantısında konuşan Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, "POP Keys ve POP Mouse, retro tarzını günün trendleri ve fonksiyonellikle birleştiren tasarıma sahip" dedi. Şirket, yeni ürünlerle daha çok genç kitleyi hedefliyor.

            224 MIİYON TL RAMAZAN DESTEĞİ
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını söyledi. Yanık, "Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor" dedi.

            MUHTAR MAAŞINA 780 TL İYİLEŞTİRME
            Muhtar maaşlarına, TBMM'deki düzenlemeyle 780 lira iyileştirme yapılacak. Yeni düzenlemeyle Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılarak, muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden verilen ödeneğin net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark ayrıca ödenecek. Böylece muhtarlara net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek. Bu kapsamda 50 bin 294 kişi bulunuyor. Muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden 2022'nin birinci 6 aylık döneminde 3 bin 472 lira 81 kuruş ödenek veriliyor.

            FAİZSİZ KREDİ İÇİN BUGÜN SON GÜNSON
            75 bin gence iş fırsatı amacıyla başlatılan KOSGEB destekli istihdam programına başvurular bugün sona eriyor. Programdan 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmayan üniversite, mesleki, teknik lise mezunu gençler için yararlanılabilecek. Yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira faizsiz destek verilirken; mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği alabilecek.

            VERGİ BEYANI İÇİN SON GÜN
            Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi bugün sona erecek. Mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini, kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden beyan ederek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecek.

            TEK ADRESTEN TATİL HAMLESİ
            Türk Hava Yolları (THY), seyahatlerin tek noktadan ve zahmetsiz planlanabilmesine imkan tanıyan dijital platformu Turkish Airlines Holidays markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Erka Grubu işbirliğinde hayata geçirilen dijital platformun tanıtımına ilişkin toplantıda konuşan THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY'nin uçtuğu 300'den fazla destinasyonu ve dünyanın dört bir yanında anlaşmalı olduğu 550 binden fazla tesisi, misafirlerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre harmanladıklarını dile getirdi. Olmuştur, tatil paketlerini en uygun koşullarda sunmanın yollarını aradıklarını vurguladı.

            İSTANBUL AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU
            Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve geçen yıl ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla ile Avrupa'daki havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sıradaki yerini koruyan İstanbul Havalimanı'nda salgın döneminin en yüksek verilerine ulaşıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart Pazar günü, İstanbul Havalimanı'nda bin 100'den fazla uçuş ve 175 bin yolcu ile salgın döneminin en yüksek uçuş verilerine ulaşıldığını duyurdu.

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            Haberler Ekonomi 1 yıllık çalışan sayısını koruyan ve meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay kadro verenlere 100 bin TL destek
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