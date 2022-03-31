1 yıllık çalışan sayısını koruyan ve meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay kadro verenlere 100 bin TL destek





ÇALIŞMA HAYA

Logıtech, Stüdyo Serisi'nin en yeni ürünleri POP Keys Klavye ve POP Mouse'u görücüye çıkardı. 3 renk seçeneğiyle çalışma rutinine renk katmayı hedefleyen aksesuar serisinin tanıtım toplantısında konuşan Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, "POP Keys ve POP Mouse, retro tarzını günün trendleri ve fonksiyonellikle birleştiren tasarıma sahip" dedi. Şirket, yeni ürünlerle daha çok genç kitleyi hedefliyor.



224 MIİYON TL RAMAZAN DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını söyledi. Yanık, "Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor" dedi.



MUHTAR MAAŞINA 780 TL İYİLEŞTİRME

Muhtar maaşlarına, TBMM'deki düzenlemeyle 780 lira iyileştirme yapılacak. Yeni düzenlemeyle Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılarak, muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden verilen ödeneğin net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark ayrıca ödenecek. Böylece muhtarlara net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek. Bu kapsamda 50 bin 294 kişi bulunuyor. Muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden 2022'nin birinci 6 aylık döneminde 3 bin 472 lira 81 kuruş ödenek veriliyor.



FAİZSİZ KREDİ İÇİN BUGÜN SON GÜNSON

75 bin gence iş fırsatı amacıyla başlatılan KOSGEB destekli istihdam programına başvurular bugün sona eriyor. Programdan 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmayan üniversite, mesleki, teknik lise mezunu gençler için yararlanılabilecek. Yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira faizsiz destek verilirken; mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği alabilecek.



VERGİ BEYANI İÇİN SON GÜN

Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi bugün sona erecek. Mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini, kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden beyan ederek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecek.



TEK ADRESTEN TATİL HAMLESİ

Türk Hava Yolları (THY), seyahatlerin tek noktadan ve zahmetsiz planlanabilmesine imkan tanıyan dijital platformu Turkish Airlines Holidays markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Erka Grubu işbirliğinde hayata geçirilen dijital platformun tanıtımına ilişkin toplantıda konuşan THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY'nin uçtuğu 300'den fazla destinasyonu ve dünyanın dört bir yanında anlaşmalı olduğu 550 binden fazla tesisi, misafirlerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre harmanladıklarını dile getirdi. Olmuştur, tatil paketlerini en uygun koşullarda sunmanın yollarını aradıklarını vurguladı.



İSTANBUL AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU

Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve geçen yıl ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla ile Avrupa'daki havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sıradaki yerini koruyan İstanbul Havalimanı'nda salgın döneminin en yüksek verilerine ulaşıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart Pazar günü, İstanbul Havalimanı'nda bin 100'den fazla uçuş ve 175 bin yolcu ile salgın döneminin en yüksek uçuş verilerine ulaşıldığını duyurdu.

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