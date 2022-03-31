1 yıllık çalışan sayısını koruyan ve meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay kadro verenlere 100 bin TL destek

Bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi ve üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere 100 bin lira destek ödemeleri 25 Mayıs'ta başlıyor. Küçük işletmelerde eleman yetiştirmede büyük önem taşıyan 'usta-çırak' dönemi de devlet teşvikleriyle yeniden canlandı. Türkiye'de iş piyasasında yaklaşık 1 milyon 800 bin stajyer ve çırak bulunuyor. Hükümet, bunların içerisinde yer alan kayıtlı 350 bin çırak sayısını ise 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Bu arada kalfalıkta yapılan ücretlere de artış yapıldı. Kalfalık yeterliliği kazanan öğrenciler 2 bin 126 lira alırken; çalışan sayısı 20'nin üzerinde olan işyerlerinde stajyer, çıraklara bin 276 lira ödeniyor. (Hazal Ateş)
MOTORLU KURYELERE DEVLET GÜVENCESİ
Çalışma Bakanlığı, sayısı 100 bini geçen ve önemli bölümü sigortasız çalıştırılan motorlu kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçti. Bakan Vedat Bilgin, motorlu kuryelere yönelik programlı teftişler yapıldığını belirterek, "Bir iş sözleşmesiyle işverene bağlı olarak çalışan motorlu kuryeler İş Kanunu'na tabi bulunuyor. Bize gelen şikayet, ihbar dilekçeleri teftiş programlarına alınırken, gerekli işlemler yapılıyor" dedi. Çalışanlara Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen miktarın altında bir ücretin ödenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Bilgin, "Asgari ücretin üzerindeki ücret ve sosyal haklar ise sözleşmeler ve yönetmeliklerle serbestçe belirleniyor" diye konuştu.
TÜRK HEKİMLERDEN DİYABET BULUŞU
Sabri Ülker Vakfı'nın destekleriyle Harvard Üniversitesi bünyesinde 8 yıldır temel bilim çalışmalarını yürüten Harvard Sabri Ülker Merkezi'nin 2021 çalışmaları İstanbul'da anlatıldı. Yıldız Holding Başkanı Ali Ülker "10. yılda Türkiye'de de bir bağımsız bilim enstitüsü kurmayı hedefliyoruz" dedi. Harvard Sabri Ülker Merkezi'nde Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil liderliğindeki ekip; metabolizmayı düzenleyen ve diyabetin iyileşmesinde önemli bir rol oynayan FABKIN hormonunu keşfetti.