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    • Ekonomi
    • 31.03.2022 09:40
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    • 31.03.2022 09:41
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    📣Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ne kadar olacak? 🔎Ek zam açıklaması geldi mi? Asgari ücret artacak mı 2022?

    Asgari ücret artacak mı 2022? 📣Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ne kadar olacak? 🔎Ek zam açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde en çok merak edilen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve son gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar yeniden zam söz konusu olup olmadığına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Asgari ücret artacak mı 2022?

    Ekonomi gündeminde tüm illerden vatandaşlar asgari ücret artacak mı 2022 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022 yılının başında yapılan zamların ardından ek zam iddiları gündemde yer aldı ve asgri ücretle çalışan binlerce kişi yeniden maaşlarının artıp artmayacağını öğrenmek istiyor. Peki Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ne kadar olacak? Ek zam açıklaması geldi mi? Konuyla ilgili son gelişmeler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI, NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Asgari ücretli ve emeklilere müjdeli haber geldi. Temmuz zammı ile ilgili gelişmeler yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.

    Sancaklı, '' İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir.

    Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir. ''

        ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM NE ZAMAN GELECEK?

        Açıklamaya göre asgari ücrete ek zammın Temmuz ayında gelmesi bekleniyor.

        AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. Yıl ortasını işaret eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.

        AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" açıklamasında bulunmuştu.

        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz." diye konuşmuştu.
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        Haberler Ekonomi 📣Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ne kadar olacak? 🔎Ek zam açıklaması geldi mi? Asgari ücret artacak mı 2022?
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