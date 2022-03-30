Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc. osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.
LİRALAŞMA BAŞLADI
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldıklarını söyledi. Kavcıoğlu, dezenflasyonist sürecin başladığını belirterek, "Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri" diye konuştu.
TÜSİAD'A YENI BAŞKAN
TÜSİAD'ın 52'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, eski TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni başkanı olarak seçildi. Böylece 20'nci başkan olan Turan ile TÜSİAD, ağırlıklı Anadolu'nun iş insanlarının çatı örgütü TÜRKONFED'den başkan transfer etmiş oldu.