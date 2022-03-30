ÖSYM Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı





ASGARİ ÜCRETE KALICI FORMÜL

Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili tartışmalar sürerken, çeşitli formüller de ortaya atılıyor. Buna göre; ikinci zam için 6 aylık enflasyon formülü öne çıkmaya başladı. Böylece emekli ve memurlara yapılan Temmuz zammı asgari ücrete de yansıtılabilecek. Bu durumda yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 20 civarında bir zam mümkün olabilecek. Ancak bunun için yasal düzenleme gerekecek. Sadece bu yıla özel düzenleme yapılabileceği gibi, komisyonun yılda iki kez toplanması kalıcı hale gelebilecek.