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    ÖSYM Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Atama yapılan 10 bin kadrodan 5 bin 175’i hemşire, 800’ü ebe ve 3 bin 293’ü sağlık teknisyeni-teknikerinden oluşuyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    10 bin atama tamam

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc. osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.



    LİRALAŞMA BAŞLADI
    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldıklarını söyledi. Kavcıoğlu, dezenflasyonist sürecin başladığını belirterek, "Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri" diye konuştu.



    TÜSİAD'A YENI BAŞKAN
    TÜSİAD'ın 52'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, eski TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni başkanı olarak seçildi. Böylece 20'nci başkan olan Turan ile TÜSİAD, ağırlıklı Anadolu'nun iş insanlarının çatı örgütü TÜRKONFED'den başkan transfer etmiş oldu.



        ASGARİ ÜCRETE KALICI FORMÜL
        Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili tartışmalar sürerken, çeşitli formüller de ortaya atılıyor. Buna göre; ikinci zam için 6 aylık enflasyon formülü öne çıkmaya başladı. Böylece emekli ve memurlara yapılan Temmuz zammı asgari ücrete de yansıtılabilecek. Bu durumda yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 20 civarında bir zam mümkün olabilecek. Ancak bunun için yasal düzenleme gerekecek. Sadece bu yıla özel düzenleme yapılabileceği gibi, komisyonun yılda iki kez toplanması kalıcı hale gelebilecek.


        A'KÂR'YAKITÇIDAN ŞİKAYET VAR
        Tüketicilerin akaryakıt istasyonlarından şikayetleri arttı. 2021'in Ocak ve Şubat verileriyle 2022'nin aynı dönemini karşılaştıran Şikayetvar, akaryakıt sektöründe şikayetlerin yüzde 117 arttığını belirledi. En çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:
        Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi.
        Akaryakıt zammının erken işleme alınması.
        İstasyonlardan yakıt alırken kredi kartlarındaki puanı kullanamama veya farklı banka POS'undan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama.
        Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama.
        Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması.
        Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması.
        Akaryakıt istasyonlarında müşterilere sunulan hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, POS cihazının çalışmaması, hava-su saatinin çalışmaması.
        Yakıt enerjisinin/ kalitesinin düşük olması, satın aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi.



        İSTANBUL HAVALİMANI'NA YENİ YAPI
        Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nda büyük ortak Kalyon Holding oluyor. Limak ve Mapa, İGA Havalimanları İşletmeleri'ndeki hisselerini satma kararı aldı. Hisseleri Kalyon Holding ve Cengiz Holding alacak. Satış işlemlerinin Rekabet Kurulu'nun onayından sonra tamamlanması bekleniyor. Limak ve Mapa'nın paylarının alınmasının ardından Kalyon İnşaat'ın İGA'daki hissesinin yüzde 55'e, Cengiz Holding'in ise yüzde 45'e yükselmesi bekleniyor.

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        Başkan Erdoğan Özbekistan’da
        Haberler Ekonomi ÖSYM Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı
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