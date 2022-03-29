Tarihimizin en büyük gaz keşfi! Karadeniz gazı için kuyubaşı vanaları geldi

2023'te kullanılmaya başlanması beklenen Karadeniz gazı için önemli bir gelişme daha yaşandı.

KUYUBAŞI VANALARI GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.