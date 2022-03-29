Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2022 21:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2022 22:11
    ABONE OL

    Tarihimizin en büyük gaz keşfi! Karadeniz gazı için kuyubaşı vanaları geldi

    Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Karadeniz gazı için kuyubaşı vanaları geldi

    2023'te kullanılmaya başlanması beklenen Karadeniz gazı için önemli bir gelişme daha yaşandı.

    KUYUBAŞI VANALARI GELDİ
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.


    2023'TE MİLLETİMİZLE BULUŞACAK
    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi.

        65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."

        10 ADET KUYUBAŞI VANASI
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dünyanın gözü İstanbul’da!
        Haberler Ekonomi Tarihimizin en büyük gaz keşfi! Karadeniz gazı için kuyubaşı vanaları geldi
            SON DAKİKA