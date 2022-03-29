Tarihimizin en büyük gaz keşfi! Karadeniz gazı için kuyubaşı vanaları geldi

2023'te kullanılmaya başlanması beklenen Karadeniz gazı için önemli bir gelişme daha yaşandı.
KUYUBAŞI VANALARI GELDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.
2023'TE MİLLETİMİZLE BULUŞACAK
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi.