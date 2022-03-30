LIDER hisse ne zaman işlem görecek? LİDER FİLO Halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?

LİDER FİLO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Tera Yatırım liderliğinde halka arz olan Lider Filo'nun talep toplama satış fiyatı 18,65 TL olarak belirlendi.

LİDER FİLO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Lider Filo (LDR Turizm A.Ş.) Halka Arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 18,65 TL sabit fiyattan Borsa'da Satış yöntemi ile eşit dağıtım esasıyla halka arz edilecek.

LDR Turizm'in sermayesi 53 milyon liradan 66 milyon liraya kadar yükseltilecek. Bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 13 milyon adet hisse ise halka arz edilecek.

Bunların yanında LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Metin Barokas'a ait 4.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Fazla talep olması durumunda ise Metin Barokas'ın sahip olduğu 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek satışında gerçekleşmesi durumunda ise halka arz büyüklüğü 380 milyon 460 bin lira olacak.