Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Atılan adımlarla dezenflasyonist süreç başlayacak

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Genel Kurul'da yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar..
Salgın kaynaklı olarak bazı dönemlerde belirsizliklerin artmasına rağmen, küresel iktisadi faaliyet 2021 yılı genelinde güçlü bir seyir izlemiştir.
Ülkemiz de bu gelişmelerden benzer şekilde etkilenmiştir.
İktisadi faaliyet 2021 yılının ilk yarısında salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen, iç ve dış talep kaynaklı olarak güçlü seyretmiş, yılın ikinci yarısında ise dış talebin artan etkisiyle gücünü korumuştur.
Yıl genelinde aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen
hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımıştır.
Bu görünüm altında, 2021 yılında büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiş ve uzun dönem eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir.
Büyümenin kompozisyonunda ise sürdürülebilir bileşenlerin payı artmıştır.
Son dönemde kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar olmakla birlikte, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ettiğine işaret etmektedir.