Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan, konut ve işyeri kira geliri beyan dönemi için son 3 gün kaldı. Mükellefler 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin lira, iş yerinden de 53 bin lira üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. İnternet kullanamayan, vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükelleflere, engelli ve hastalara randevu sistemine göre Maliye Bakanlığı'ndan bir görevli yardımcı olacak.
31 MART'TA SONA ERİYOR
Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren, kira gelir vergisinin ödenme süresi ile işverenden elde edilen ücret beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart'ta sona eriyor.
Geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname sürecinin perşembe gecesine kadar tamamlanması, ilk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşanlar beyanname verecek. Hissedarlardan kişi başına elde edilen konut kira geliri bu tutarı aşan beyanname verecek. Her bir hissedar ayrı ayrı 7 bin liralık istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebilir.