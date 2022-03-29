Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

BEYANNAME VERMEYENE İSTİSNA YOK

Beyan etmeyenler istisnadan yararlanamıyor. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler istisnayı sadece bir konut için kullanabilir. Sabah'ta yer alan habere göre, geçen yılın geliri için 7 bin lira olan istisna tutarı bu yıl 9.500 lira olup bu tutar 2023 yılında beyan edilecek kira gelirleri için kullanılacak. Kira gelirleri mart sonuna kadar beyan edilecek.

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