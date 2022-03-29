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    • Ekonomi
    • 29.03.2022 09:07
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    • 29.03.2022 09:11
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    💸Ek zam açıklaması: Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek, Temmuz'da ara zam var mı?

    Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü bir süredir ek zam açıklamalarındaydı. Son dakika haberine göre Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek, Temmuz'da ara zam var mı? sorularına net yanıt geldi. Ek zam ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı; "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanmıştı. Yeni bir açıklama da MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan geldi. İşte detaylar...

    Ek zam açıklaması: Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

    Bir süredir asgari ücrete Temmuz ayında ek zam iddiaları gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ek zamma sıcak bakmasının ardından vatandaşlar konuya ilişkin yeni açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Başkan Erdoğan, gündeme getirilen asgari ücrete ek zam konusunda, "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" diyerek yeşil ışık yakmıştı. Flaş bir açıklama da MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan geldi. Sancaklı ikinci zam için Erdoğan ile konuştuğunu söyledi. Peki Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek, Temmuz'da ara zam var mı? İşte Sancaklı'nın o önemli ifadeleri...

    ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI, NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Asgari ücretli ve emeklilere müjdeli haber geldi. Temmuz zammı ile ilgili gelişmeler yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.

    Sancaklı, '' İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir.

    Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir. ''

    ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM NE ZAMAN GELECEK?

    Açıklamaya göre asgari ücrete ek zammın Temmuz ayında gelmesi bekleniyor.

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. Yıl ortasını işaret eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.

        AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" açıklamasında bulunmuştu.

        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz." diye konuşmuştu.
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        Haberler Ekonomi 💸Ek zam açıklaması: Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek, Temmuz'da ara zam var mı?
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