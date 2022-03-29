💸Ek zam açıklaması: Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek, Temmuz'da ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI, NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücretli ve emeklilere müjdeli haber geldi. Temmuz zammı ile ilgili gelişmeler yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.

Sancaklı, '' İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir. ''