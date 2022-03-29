💸Ek zam açıklaması: Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek, Temmuz'da ara zam var mı?

Bir süredir asgari ücrete Temmuz ayında ek zam iddiaları gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ek zamma sıcak bakmasının ardından vatandaşlar konuya ilişkin yeni açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Başkan Erdoğan, gündeme getirilen asgari ücrete ek zam konusunda, "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" diyerek yeşil ışık yakmıştı. Flaş bir açıklama da MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan geldi. Sancaklı ikinci zam için Erdoğan ile konuştuğunu söyledi. Peki Asgari ücret artacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek, Temmuz'da ara zam var mı? İşte Sancaklı'nın o önemli ifadeleri...
ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI, NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Asgari ücretli ve emeklilere müjdeli haber geldi. Temmuz zammı ile ilgili gelişmeler yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.
Sancaklı, '' İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir. ''
ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM NE ZAMAN GELECEK?
Açıklamaya göre asgari ücrete ek zammın Temmuz ayında gelmesi bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. Yıl ortasını işaret eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.