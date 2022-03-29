1 milyar dolarlık alım! Bitcoin ralliye başladı kritik seviyeye dayandı! İşte kripto piyasada son durum

TETHER'DE BÜYÜK OYNUYORLAR

Stabilkoinlerden olan Tether'e ilişkin de yorum yapan Kwon, Tether'in 10 milyar dolara ulaşabilecek Bitcoin rezervi ile destekleneceğini belirtmişti. 22 Mart'ta Tether'i desteklemek için 3 milyar dolarlık fonlarının olduğunu duyuran Kwon, "Bitcoin rezervi UST'nin dolara endeksli konumunu devam ettirme kabiliyetinin iyileştirilmeye yardım edecek, özellikle Terra'nın UST'den sermaye çekmeye yönelik kısa vadeli taleple karşı karşıya kaldığı dönemlerde" dedi.