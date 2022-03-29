1 milyar dolarlık alım! Bitcoin ralliye başladı kritik seviyeye dayandı! İşte kripto piyasada son durum

Kripto paralar Kasım 2021'den bu yana durağan şekilde ve satıcılı seyir izliyordu. Bitcoin 30-40 bin dolar bandına sıkışmış, korku endeksi yükselmiş, piyasadaki hakimiyeti de yüzde 40'lara gerilemişti.
Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş grafiği sergilemeye başlayan kripto paralar uzun süredir görmedikleri seviyeleri yeniden test etmeye başladılar. Tarihi zirvelerinden oldukça uzakta işlem gören kripto paralardaki toparlanmalar dengeli kâr satışlarının etkisini sönümlendiriyor.
1 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN ALIMI
Terra blokzincirinin arkasındaki şirketin CEO'su Do Kwon, Ocak sonundan itibaren 1 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptıklarını duyurdu.
CEO Kwon'un açıklamalarına göre dün 4 parça halinde toplamda 135 milyon dolarlık Bitcoin satın aldılar. Alımlar için Singapur merkezli Luna Foundation Guard'ın kullanıldığı belirtildi.
BITCOIN HIZLI TOPARLANIYOR
Bitcoin geçtiğimiz haftadan bu yana yüzde 20'ye yakın primli seyrediyor. 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesinin gerisinde olan Bitcoin şu sıralar yüzde 1 oranında primle 47 bin 540 dolar seviyesinde işlem görüyor.