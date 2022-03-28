Tekne tatili bu yılda büyük ilgi gördü! En çok tercih edilen rota da Göcek oldu





18 BİN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden 3 yılda 18 bin kadın faydalandı. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin faydalanıcısı annelere aylık 100 euro kreş ve her eğitim yılı için 100 euro kırtasiye ödemesi olmak üzere 3 yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 euro ödendi. Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle projenin süresi 24 aydan 29 aya uzatıldı.



KİMLİK KARTIYLA ÖDEME DÖNEMİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartlarıyla ilgili çalışmaları devam eden ve büyük ölçüde tamamlanan uygulamayı duyurdu. Kimlik kartlarına ödeme sistemi yüklenmesi konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Soylu, "İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu yeni bir şey. Kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" dedi.



20 BİN 320 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 736 milyon 488 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 450 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 89 milyon 267 bin 828 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 213 oldu.

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