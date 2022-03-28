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    Tekne tatili bu yılda büyük ilgi gördü! En çok tercih edilen rota da Göcek oldu

    Bu yaz deniz üstünde tatil planlayanlar elini çabuk tuttu. Erken rezervasyonlar geçen yılı solladı. En çok tercih edilen rota da Göcek oldu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’Sea’hatin gözdesi

    Pandemide yıldızı parlayan tekne tatili bu yılın da gözdesi olmaya hazırlanıyor. Tekne tatilinde bu yaz için erken rezervasyon dönemi sona erdi. Rezervasyonlar hem adet hem de tutar açısından geçen yılı solladı. Online tekne kiralama platformu viravira.co'nun Kurucu Ortağı ve CEO'su Baran Yıldırım, "Erken rezervasyon, tatilcilere fiyat/performans açısından en iyi tekneleri seçme özgürlüğü sağlıyor. Geçen seneye göre erken rezervasyon dönemimizdeki satış adedimizi yüzde 43, satış tutarımızı ise yüzde 72 artırdık" dedi. En çok tercih edilen rotalara ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "2022'ye dair erken rezervasyonlarda en çok tercih edilen rotalar yüzde 37 ile Göcek, yüzde 16 ile Fethiye ve yüzde 14 ile Bozburun oldu. Bu bölgelere ek olarak Marmaris, Bodrum, Kaş, Orhaniye, İzmir ve Datça da rağbet gören destinasyonlar arasında yerini aldı" şeklinde konuştu.



    'EAT'KİLİ TANITIM
    Ünlü seyahat sitesi The Points Guy'ın içerik direktörü ve seyahat uzmanı Nicky Kelvin, Türk Hava Yolları'nın (THY) mutfağının perde arkasını dünyaya tanıttı. Önce THY'nin uçaktaki yemeklerini yapan catering şirketi Do&Co tarafından işletilen İstanbul'daki pişirme ve paketleme tesislerini gezen Kelvin, ardından JFK'ye giden bir uçakta THY'nin 'uçan şefleri' Eren Günkaya ve Berk Baysan'a katılarak daha önce hazırlanmasına yardım ettiği yemeklerden ziyafet çekti. THY'nin yemeklerinden övgüyle bahseden Kelvin, "Bu deneyim, havayolu yemeklerinin neler olabileceğine dair algımı daha iyi yönde değiştirdi" ifadesini kullandı.

    ÖNCE GEZDİ SONRA TATTI
    Nicky Kelvin, önce yemeklerin yapımını izledi, sonra uçakta tadım yaptı.



    1 GÜNDE 580 BİN YOLCU
    Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki Marmaray'ın yolcu rekorunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, 1 günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşılmıştı. Bu yıl 24 Mart'ta ise 580 bin 560 yolcu ile bu rekor tazelendi. Açıldığı günden bu yana Marmaray'da toplam 670 milyon yolcu seyahat etti.



        KİRALIK KONUTTA İSTANBUL BİRİNCİ
        Kiralık konut fiyatlarındaki artış sürüyor. sahibinden.com ile BETAM'ın raporuna göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Şubat'ta yüzde 84.2 oldu. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 30 liraya yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 112.3, Ankara'da yüzde 106.7, İzmir'de ise yüzde 74 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 49, Ankara'da 24, İzmir'de ise 30 lira olarak belirlendi.



        18 BİN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden 3 yılda 18 bin kadın faydalandı. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin faydalanıcısı annelere aylık 100 euro kreş ve her eğitim yılı için 100 euro kırtasiye ödemesi olmak üzere 3 yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 euro ödendi. Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle projenin süresi 24 aydan 29 aya uzatıldı.

        KİMLİK KARTIYLA ÖDEME DÖNEMİ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartlarıyla ilgili çalışmaları devam eden ve büyük ölçüde tamamlanan uygulamayı duyurdu. Kimlik kartlarına ödeme sistemi yüklenmesi konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Soylu, "İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu yeni bir şey. Kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" dedi.

        20 BİN 320 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 736 milyon 488 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 450 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 89 milyon 267 bin 828 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 213 oldu.

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        Haberler Ekonomi Tekne tatili bu yılda büyük ilgi gördü! En çok tercih edilen rota da Göcek oldu
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