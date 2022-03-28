Tekne tatili bu yılda büyük ilgi gördü! En çok tercih edilen rota da Göcek oldu

Pandemide yıldızı parlayan tekne tatili bu yılın da gözdesi olmaya hazırlanıyor. Tekne tatilinde bu yaz için erken rezervasyon dönemi sona erdi. Rezervasyonlar hem adet hem de tutar açısından geçen yılı solladı. Online tekne kiralama platformu viravira.co'nun Kurucu Ortağı ve CEO'su Baran Yıldırım, "Erken rezervasyon, tatilcilere fiyat/performans açısından en iyi tekneleri seçme özgürlüğü sağlıyor. Geçen seneye göre erken rezervasyon dönemimizdeki satış adedimizi yüzde 43, satış tutarımızı ise yüzde 72 artırdık" dedi. En çok tercih edilen rotalara ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "2022'ye dair erken rezervasyonlarda en çok tercih edilen rotalar yüzde 37 ile Göcek, yüzde 16 ile Fethiye ve yüzde 14 ile Bozburun oldu. Bu bölgelere ek olarak Marmaris, Bodrum, Kaş, Orhaniye, İzmir ve Datça da rağbet gören destinasyonlar arasında yerini aldı" şeklinde konuştu.
'EAT'KİLİ TANITIM
Ünlü seyahat sitesi The Points Guy'ın içerik direktörü ve seyahat uzmanı Nicky Kelvin, Türk Hava Yolları'nın (THY) mutfağının perde arkasını dünyaya tanıttı. Önce THY'nin uçaktaki yemeklerini yapan catering şirketi Do&Co tarafından işletilen İstanbul'daki pişirme ve paketleme tesislerini gezen Kelvin, ardından JFK'ye giden bir uçakta THY'nin 'uçan şefleri' Eren Günkaya ve Berk Baysan'a katılarak daha önce hazırlanmasına yardım ettiği yemeklerden ziyafet çekti. THY'nin yemeklerinden övgüyle bahseden Kelvin, "Bu deneyim, havayolu yemeklerinin neler olabileceğine dair algımı daha iyi yönde değiştirdi" ifadesini kullandı.
ÖNCE GEZDİ SONRA TATTI
Nicky Kelvin, önce yemeklerin yapımını izledi, sonra uçakta tadım yaptı.
1 GÜNDE 580 BİN YOLCU
Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki Marmaray'ın yolcu rekorunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, 1 günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşılmıştı. Bu yıl 24 Mart'ta ise 580 bin 560 yolcu ile bu rekor tazelendi. Açıldığı günden bu yana Marmaray'da toplam 670 milyon yolcu seyahat etti.