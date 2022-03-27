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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 16:25
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    • 28.03.2022 16:26
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    Güncel 29 Mart sıvı yağ fiyatları... Fiyatlar düştükçe düştü! 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik! ŞOK marketlerde Ayçiçek yağları indirime girdi!

    ŞOK'ta bu Salı neler var? İndirime giren ürünlerin listelendiği aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda gıdadan, elektronik ürünlere, giyimden teknolojik aletlere bir çok kampanya göze çarpıyor. Öte yandan ŞOK'un internet sitesindeki güncel ayçiçek yağı fiyatları da gündem oldu. 5 lt Evin ayçiçek yağlarında büyük indirim yapıldığı görüldü. Vatandaşlar market market uygun fiyata 5 litrelik ayçiçek yağı ararken ŞOK çılgın bir indirim yaptı. İşte 2022 ŞOK güncel sıvı yağ fiyatları ve aktüel kataloğu…

    ŞOK marketlerde Ayçiçek yağları indirime girdi!

    5 lt Evin ayçiçek yağında sürpriz indirim! ŞOK zincir marketlerinde bu hafta ayçiçek yağlarında indirim vatandaşları bekliyor. Ayrıca ŞOK'un yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın gelmesiyle marketlerdeki indirimli ürünler değişti. Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu ve indirime giren sıvı yağ fiyatları...

    ŞOK'TA EVİN 5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI FİYATI DÜŞTÜ

    👉• 1 lt Evin Ayçiçek Yağı 33.45 TL

    👉• 2 lt Evin Ayçiçek Yağı 66.45 TL


    👉• 5 lt Evin Ayçiçek Yağı 147,90 TL

    ŞOK 2022 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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    Haberler Ekonomi Güncel 29 Mart sıvı yağ fiyatları... Fiyatlar düştükçe düştü! 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik! ŞOK marketlerde Ayçiçek yağları indirime girdi!
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