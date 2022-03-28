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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 20:05
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    • 28.03.2022 20:08
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    KDV indirimi var mı? 📣28 Mart Kabine Toplantısı açıklamaları: KDV indirimi geldi mi? Hangi ürünlerde uygulanacak?

    28 Mart Kabine Toplantısı açıklamaları büyük bir merakla takip edilirken tüm illerden vatandaşlar KDV indirimi var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkenin genel ekonomik durumunun da değerlendirildiği toplantı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu ve KDV indirimi müjdesi geldi. Tüm illerden vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki KDV indirimi geldi mi? Hangi ürünlerde uygulanacak?

    takvim.com.tr
    KDV indirimi var mı? 📣28 Mart Kabine Toplantısı açıklamaları: KDV indirimi geldi mi? Hangi ürünlerde uygulanacak?

    KDV indirimi var mı? 28 Mart Kabine Toplantısı açıklamaları: KDV indirimi geldi mi? Hangi ürünlerde uygulanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi ve KDV indirimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

    KDV İNDİRİMİ YAPILDI MI?

    Bebek bezi, deterjan, sabun gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 8'e indi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz."
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    Haberler Ekonomi KDV indirimi var mı? 📣28 Mart Kabine Toplantısı açıklamaları: KDV indirimi geldi mi? Hangi ürünlerde uygulanacak?
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