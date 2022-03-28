KDV indirimi var mı? 28 Mart Kabine Toplantısı açıklamaları: KDV indirimi geldi mi? Hangi ürünlerde uygulanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi ve KDV indirimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...