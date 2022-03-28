KDV indirimi var mı? 28 Mart Kabine Toplantısı açıklamaları: KDV indirimi geldi mi? Hangi ürünlerde uygulanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi ve KDV indirimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...
KDV İNDİRİMİ YAPILDI MI?
Bebek bezi, deterjan, sabun gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 8'e indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz."