Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası KDV indirimi müjdesini duyurdu: Deterjan, tuvalet kağıdı, bebek bezi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar önüne geçerek çeşitli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
Hayat pahalılığı başta olmak üzere bugünkü sorunların üstesinden gelecek olan da yine biziz. İnsanımızın refah düzeyinin Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine biz çıkardık. Günlük sıkıntılarımızı konuşurken Türkiye'nin mevcut kazanımlarını hangi badirelerden geçerek elde ettiğini asla hatırlarımızdan çıkarmamamız gerekiyor.