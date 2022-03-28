Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası KDV indirimi müjdesini duyurdu: Deterjan, tuvalet kağıdı, bebek bezi...

KDV ORANI O ÜRÜNLERDE YÜZDE 8'E İNDİRİLDİ

Küresel ve bölgesel krizler karşısında ülkemizi güçlü tutmanın, hayat pahalılığı karşısında milletimiz için mücadele ederken idari reformları da ihmal etmiyoruz. KDV konusunda bir sadeleştirme çalıştırması yürüttüğümüzün haberini paylaşmıştım. Yürütülen çalışma vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme, enflasyonla mücadele kararımızın da bir parçasıdır. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Bu indirim 14 Şubat'tan itibaren et, süt, yumurta, patates, peynir, tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başladı. Ardından elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirmiştik. Şimdi de deterjan, sabun, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece yeme-içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız otel ve üstü otellerde yüzde 8'e indirmiş oluyoruz.