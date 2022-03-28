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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 20:13
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    • 28.03.2022 20:13
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası KDV indirimi müjdesini duyurdu: Deterjan, tuvalet kağıdı, bebek bezi...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar önüne geçerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında deterjan, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerde yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini duyurdu.

    Başkan Erdoğan’dan KDV indirimi müjdesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar önüne geçerek çeşitli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

    Hayat pahalılığı başta olmak üzere bugünkü sorunların üstesinden gelecek olan da yine biziz. İnsanımızın refah düzeyinin Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine biz çıkardık. Günlük sıkıntılarımızı konuşurken Türkiye'nin mevcut kazanımlarını hangi badirelerden geçerek elde ettiğini asla hatırlarımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

        Ülkemizi yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla yoluyla daha çok büyütecek bir yaklaşımı hayata geçirdik. Elbette bu tarihi değişimin de bir bedeli olur. Sıkıntılarımız geçici ama kazanımlarımız bakidir.

        KDV ORANI O ÜRÜNLERDE YÜZDE 8'E İNDİRİLDİ
        Küresel ve bölgesel krizler karşısında ülkemizi güçlü tutmanın, hayat pahalılığı karşısında milletimiz için mücadele ederken idari reformları da ihmal etmiyoruz. KDV konusunda bir sadeleştirme çalıştırması yürüttüğümüzün haberini paylaşmıştım. Yürütülen çalışma vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme, enflasyonla mücadele kararımızın da bir parçasıdır. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Bu indirim 14 Şubat'tan itibaren et, süt, yumurta, patates, peynir, tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başladı. Ardından elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirmiştik. Şimdi de deterjan, sabun, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece yeme-içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız otel ve üstü otellerde yüzde 8'e indirmiş oluyoruz.

        Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için KDV yüzde 8, aşan kısımları için yüzde 18 KDV uygulanacaktır.

            Arsa ve arazilerin KDV oranını da yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.

            İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.

            Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

            Tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz.

            Tohum, fide teslimlerinde KDV'yi yüzde 1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz.

                Otogalericilerin araç alım satımından elde ettikleri yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz.

                Vereceğimiz bir diğer güzel haber de ülkemizi elektrikli otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili. TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık destek sağlıyoruz.
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                Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası KDV indirimi müjdesini duyurdu: Deterjan, tuvalet kağıdı, bebek bezi...
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