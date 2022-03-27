ABD basını ülkemizi öve öve doyamadı! Tatilde adres Türkiye

CNN İnternational okurlarına Türkiye'de tatil tavsiye edip tarihi mekanları anlatan bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin güneyindeki plajlar ve tarihi alanların öne çıkartıldığı yazıda Türkiye'de tatil yapmanın hem ucuz hem de çok konforlu ve güvenli olduğu anlatıldı. Yazıda güneydeki antik bölgeler sıralanırken Ölü deniz ve Kelebekler vadisi de detaylı olarak tanıtıldı. Antalya'daki tarihi plajlarında yer olduğu yazıda özellikle tarihi bölgelerin mutlaka görülmesi gerektiği vurgulandı.CNN İnternational okurlarına Türkiye7de tatil tavsiye edip tarihi mekanları anlatan bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin güneyindeki plajlar ve tarihi alanların öne çıkartıldığı yazıda Türkiye'de tatil yapmanın hem ucuz hem de çok konforlu ve güvenli olduğu anlatıldı. Yazıda güneydeki antik bölgeler sıralanırken Ölü deniz ve Kelebekler vadisi de detaylı olarak tanıtıldı. Antalya'daki tarihi plajlarında yer olduğu yazıda özellikle tarihi bölgelerin mutlaka görülmesi gerektiği vurgulandı.
İŞ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli toplantısında, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun BDDK'ya gerekli bildirimlerin yapılmasının ardından Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Suat E. Sözen 1991'de İş Bankası'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Muhtelif Genel Müdürlük Bölümleri ve Şubelerde görev yaptıktan sonra 2008'de Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Sözen, 2017'den bu yana Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter görevini sürdürüyordu.
TEMİZLİK ÜRÜNÜNE SIFIR VERGİ
Temizlik ürünlerinin lüks tüketim olmadığını ve ÖTV'nin sıfırlanıp KDV oranının düşürülmesi gerektiğini hatırlatan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu sayede vatandaşın yoğun olarak kullandığı bu ürünlerin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Palandöken temizlik ürünleri ve çocuk bezlerinin temel ihtiyaç maddesi olduğunu belirtti.