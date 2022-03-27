Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ABD basını ülkemizi öve öve doyamadı! Tatilde adres Türkiye

    CNN İnternational okurlarına Türkiye'de tatil tavsiye edip tarihi mekanları anlatan bir yazı kaleme aldı. Kaleme alınan yazıda Türkiye'ye övgüler yağdırıldı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Tatilde adres Türkiye

    CNN İnternational okurlarına Türkiye'de tatil tavsiye edip tarihi mekanları anlatan bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin güneyindeki plajlar ve tarihi alanların öne çıkartıldığı yazıda Türkiye'de tatil yapmanın hem ucuz hem de çok konforlu ve güvenli olduğu anlatıldı. Yazıda güneydeki antik bölgeler sıralanırken Ölü deniz ve Kelebekler vadisi de detaylı olarak tanıtıldı. Antalya'daki tarihi plajlarında yer olduğu yazıda özellikle tarihi bölgelerin mutlaka görülmesi gerektiği vurgulandı.CNN İnternational okurlarına Türkiye7de tatil tavsiye edip tarihi mekanları anlatan bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin güneyindeki plajlar ve tarihi alanların öne çıkartıldığı yazıda Türkiye'de tatil yapmanın hem ucuz hem de çok konforlu ve güvenli olduğu anlatıldı. Yazıda güneydeki antik bölgeler sıralanırken Ölü deniz ve Kelebekler vadisi de detaylı olarak tanıtıldı. Antalya'daki tarihi plajlarında yer olduğu yazıda özellikle tarihi bölgelerin mutlaka görülmesi gerektiği vurgulandı.



    İŞ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
    Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli toplantısında, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun BDDK'ya gerekli bildirimlerin yapılmasının ardından Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Suat E. Sözen 1991'de İş Bankası'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Muhtelif Genel Müdürlük Bölümleri ve Şubelerde görev yaptıktan sonra 2008'de Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Sözen, 2017'den bu yana Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter görevini sürdürüyordu.



    TEMİZLİK ÜRÜNÜNE SIFIR VERGİ
    Temizlik ürünlerinin lüks tüketim olmadığını ve ÖTV'nin sıfırlanıp KDV oranının düşürülmesi gerektiğini hatırlatan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu sayede vatandaşın yoğun olarak kullandığı bu ürünlerin fiyatlarının düşeceğini söyledi. Palandöken temizlik ürünleri ve çocuk bezlerinin temel ihtiyaç maddesi olduğunu belirtti.



        OTOMOBİL UÇAR GİDER
        Skydrive ve Suzuki, uçan otomobil faaliyetleri ve teknolojisinde iş birliği yaptıklarını açıkladılar. Ortaklık kapsamında, Hindistan'da uçan otomobiller geliştirilmesi, üretmesi ve pazar oluşturulması planlanıyor. SkyDrive'ın Japonya'nın Osaka kentindeki 2025 Dünya Fuarı sırasında hava taksi hizmetine başlamayı ve Japonya'nın diğer bölgelerinde hizmet vermeyi hedeflediği kaydedildi. Yapılan araştırmalara göre, uçan otomobillerin yaratacağı küresel pazar büyüklüğünün 1.4 trilyon doları bulması bekleniyor. 2050 yılına kadar da havada taksi hizmeti vermesi beklenen bu araçların sayısının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

        HAYVANSEVERE TAZMİNAT
        Hasta köpeğini veteriner hekime götürmek için işe gitmeyen kadın işçi, mazeretsiz devamsızlık sebebiyle tazminatsız kovuldu. Mahkeme, çalışanın köpeğinin rahatsızlığı nedeni ile işe gelemediğine, bunun iş ortamında da bilindiğine, sebepsiz devamsızlığının söz konusu olmadığına dikkat çekerek yapılan feshin haklı nedene dayanmadığına hükmetti. İddiaya göre, köpeğinin rahatsızlığını mesai arkadaşlarına ve amirlerine geç bildiren kadın işçi, 3 gün süren tedavi sürecinde işe gitmeyince işten çıkartılmıştı. Mahkeme işten çıkartılmayı haksız buldu. Emsal kararda mazeretin geç bildirilmesinin atılma sebebi olmadığı vurgulandı.

        STOKÇUYA HAPİS CEZASI GELİYOR
        AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’deki adaylık kavgasına Eren Erdem’den destek
        Haberler Ekonomi ABD basını ülkemizi öve öve doyamadı! Tatilde adres Türkiye
            SON DAKİKA