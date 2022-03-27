ABD basını ülkemizi öve öve doyamadı! Tatilde adres Türkiye





OTOMOBİL UÇAR GİDER

Skydrive ve Suzuki, uçan otomobil faaliyetleri ve teknolojisinde iş birliği yaptıklarını açıkladılar. Ortaklık kapsamında, Hindistan'da uçan otomobiller geliştirilmesi, üretmesi ve pazar oluşturulması planlanıyor. SkyDrive'ın Japonya'nın Osaka kentindeki 2025 Dünya Fuarı sırasında hava taksi hizmetine başlamayı ve Japonya'nın diğer bölgelerinde hizmet vermeyi hedeflediği kaydedildi. Yapılan araştırmalara göre, uçan otomobillerin yaratacağı küresel pazar büyüklüğünün 1.4 trilyon doları bulması bekleniyor. 2050 yılına kadar da havada taksi hizmeti vermesi beklenen bu araçların sayısının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor.



HAYVANSEVERE TAZMİNAT

Hasta köpeğini veteriner hekime götürmek için işe gitmeyen kadın işçi, mazeretsiz devamsızlık sebebiyle tazminatsız kovuldu. Mahkeme, çalışanın köpeğinin rahatsızlığı nedeni ile işe gelemediğine, bunun iş ortamında da bilindiğine, sebepsiz devamsızlığının söz konusu olmadığına dikkat çekerek yapılan feshin haklı nedene dayanmadığına hükmetti. İddiaya göre, köpeğinin rahatsızlığını mesai arkadaşlarına ve amirlerine geç bildiren kadın işçi, 3 gün süren tedavi sürecinde işe gitmeyince işten çıkartılmıştı. Mahkeme işten çıkartılmayı haksız buldu. Emsal kararda mazeretin geç bildirilmesinin atılma sebebi olmadığı vurgulandı.



STOKÇUYA HAPİS CEZASI GELİYOR

AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi.

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