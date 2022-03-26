Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Malezya, Asya ülkeleri arasında teknoloji alanında önemi her geçen gün artan bir merkez konumunda. Burada yer alan ofisimizde Ar-Ge faaliyetlerimizin yanında mühendislik alanında Malezyalı çalışma arkadaşlarımız ile iki ülkenin havacılık ve uzay alanlarında kapasite artırımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kısa bir zaman geçmesine rağmen önemli iş birliklerine imza attık. Önümüzdeki dönemde bu girişimlerimizi sürdüreceğiz. Dünyanın da yakından takip ettiği Malezya'nın jet eğitim uçağı ihalesinde Hürjet platformumuz ile yarışıyoruz. Bu ihalenin sonucuna bakmaksızın iki ülke arasında havacılık teknolojilerinin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz."