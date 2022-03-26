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    • Ekonomi
    • 26.03.2022 10:50
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    • 26.03.2022 10:59
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    1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri ne kadar? Kalem kalem belli oldu

    Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'ndan ücretli geçişler başladı. Ücretli geçişlerle birlikte köprü ve otoyolun toplam tarifesi de belli oldu. Buna göre bir otomobil otoyol ve köprünün tamamını kullanırsa 272,5 TL ödeme yapacak. İşte kalem kalem 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunun geçiş ücretleri

    Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri ne kadar?

    Türkiye'nin mega projelerinden biri olan ve açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Buna göre hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.

    Hürriyet'in haberine göre Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici TIR'lar 588 lira, 14 tekerli TIR'lar 683 lira, 16 tekerli TIR'lar 1181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek.

    Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Yıllık 415 milyon Euro tasarruf sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

    Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti.

    SEYİT ONBAŞI SİMGESİ
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

    TELLERİ DÜNYAYI 4 DEFA DOLAŞIR
    "En"lerin projesi olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilen 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

        YATIRIM TUTARI 2 MİLYAR 545 MİLYON EURO
        Üretime etkisi 5 milyar 362 milyon Euro olan projenin yatırım bedeli ise 2 milyar 545 milyon Euro. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

        Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021'de başlamıştı. 12 Aralık 2021'de de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilmişti.

        İŞTE GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTALARINA GÖRE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TABLOLARI


        1. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar
        2. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre üzerinde olan her türlü 2 akslı araçlar
        3. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 3 olan tüm araçlar.
        4. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 4 ve 5 olan tüm araçlar.
        5. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 6 olan tüm araçlar.
        6. Sınıf Araçlar : Motosikletler.

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