Akaryakıt sektörüne destek paketi (Ekonomi haberleri)

Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerine belirlediği özel fiyat ve ücretler ile finansal destek sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre; firma ve bayiler, kendilerine uygun olan modeli tercih edebilecekleri bu uygulama kapsamında, yüzde 0.79'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanabilecek. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, "Akaryakıt bayilerinin, Bankamız POS uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt satışlarında, işyerlerine 3 farklı üye işyeri fiyatlama modeli sunulacak" dedi. Sağlık şunları söyledi: "Anlaşmalı kuruluş ve firmaların akaryakıt bayiliği faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları teminat mektubu komisyonlarında da indirim uygulanacak."
GAZ FATURASINDA YENİ DÖNEM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) dün kabul ettiği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı, ödeme yapmasa bile 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksiti artırabilecek. Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.
'ŞEKER SIKINTISI YOK'
Tarım Bakanlığı, şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşandığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. Şu an 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır" açıklaması yaptı. Açıklamada, Bakanlık'ın uyarıları ile bazı firmaların çuval şeker fiyatlarını 800 liradan 575 liraya indirdiği kaydedildi.