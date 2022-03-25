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    Akaryakıt sektörüne destek paketi (Ekonomi haberleri)

    Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerine belirlediği özel fiyat ve ücretler ile finansal destek sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre; firma ve bayiler, kendilerine uygun olan modeli tercih edebilecekleri bu uygulama kapsamında, yüzde 0.79'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanabilecek.

    Akaryakıt sektörüne destek paketi

    Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerine belirlediği özel fiyat ve ücretler ile finansal destek sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre; firma ve bayiler, kendilerine uygun olan modeli tercih edebilecekleri bu uygulama kapsamında, yüzde 0.79'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanabilecek. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, "Akaryakıt bayilerinin, Bankamız POS uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt satışlarında, işyerlerine 3 farklı üye işyeri fiyatlama modeli sunulacak" dedi. Sağlık şunları söyledi: "Anlaşmalı kuruluş ve firmaların akaryakıt bayiliği faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları teminat mektubu komisyonlarında da indirim uygulanacak."

    GAZ FATURASINDA YENİ DÖNEM
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) dün kabul ettiği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı, ödeme yapmasa bile 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksiti artırabilecek. Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

    'ŞEKER SIKINTISI YOK'
    Tarım Bakanlığı, şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşandığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. Şu an 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır" açıklaması yaptı. Açıklamada, Bakanlık'ın uyarıları ile bazı firmaların çuval şeker fiyatlarını 800 liradan 575 liraya indirdiği kaydedildi.

        GÜÇLÜ BÜYÜME DEVAM EDİYOR
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdığını söyledi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yatırımcılarla bir araya gelen Kavcıoğlu, yüksek frekanslı verilerin, ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

        KADINA ÖZEL KART
        Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ile kadın girişimcileri destekliyor. Yeni karttan üretim yapan, serbest meslek sahibi, ticari faaliyete yönelik işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler faydalanabilecek.

        GİRİŞİMCİLERE DAVET VAR
        Teknopark İstanbul tarafından; biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz alanında çalışan girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Biyoküp Kuluçka Merkezi yakında hizmete açılıyor. 50 milyon liradan fazla yatırım yapılan, 12 laboratuvar, 8 temiz oda ve açık ofislerin bulunduğu Biyoküp Kuluçka Merkezi'nde yürütülecek Biyokuluçka Hızlandırma Programları ile yılda 40 girişimin desteklenmesi bekleniyor. Bu alan için Boğaziçi Üniversitesi ile yakın çalışarak örnek bir üniversite-sanayi işbirliği modeli oluşturduklarını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Girişimcilere, altyapı kullanım imkanına ek olarak teknik destek ve mentorluk vereceğiz" dedi. Boğaziçi Lifesci Endüstriyel Projeler Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk de "Girişimcileri, bilim insanlarımızı cesur projeleri ile başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

            YÜZDE 54 BÜYÜDÜ
            Hepsiburada,             2021'in son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yıllık bazda yüzde 54 büyüme ile toplam satış hacmi 26.2 milyar liraya ulaşan Hepsiburada, 2021'de toplam sipariş sayısını yüzde 53, satıcı sayısını yüzde 68, platformdaki ürün adedini ise yüzde 103 artırdı. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Güçlü ve sürdürülebilir büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

            İŞBİRLİĞİ İMKANI
            TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) çatısı altında yer alan TOSB İnovasyon Merkezi ile Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen 'Sanayiciler Girişimcileri Dinliyor' programı, otomotiv sektöründe yeni işbirliklerinin oluşturulmasına destek sağlıyor. TOSB Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, "Sanayicilerimiz ile onların ihtiyaçlarına teknolojik yetkinlikleriyle çözüm sağlayan seçilmiş girişimcileri buluşturuyoruz. Program dahilinde girişimcilerimiz 38 farklı satış gerçekleştirerek, 10.3 milyon lira satış cirosuna ulaştı" dedi.

            ÜNİVERSİTELİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR
            L'Oreal Türkiye, 'L'Oreal ile Benim Geleceğim' projesi ile gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamdaki 'Eğitim Programı'; üniversite öğrencilerine kişisel ve profesyonel gelişimleri ile ilgili eğitimler alma, L'Oreal Türkiye liderlerini dinleme, dünyadaki trendlerle ilgili bilgi sahibi olma ve departmanları yakından tanıma imkanı sağlıyor. 'Koçluk Programı' ise L'Oréal Türkiye'de çalışan 29 profesyonel ve onlardan koçluk desteği alan üniversite öğrencilerinden oluşuyor. L'Oreal Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman, "İş hayatına atılmadan önce donanım kazanmak isteyen gençlere, öğrenmeleri ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmeleri için çeşitli olanaklar sunuyoruz" dedi.
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