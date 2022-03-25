Akaryakıt sektörüne destek paketi (Ekonomi haberleri)

GİRİŞİMCİLERE DAVET VAR

Teknopark İstanbul tarafından; biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz alanında çalışan girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Biyoküp Kuluçka Merkezi yakında hizmete açılıyor. 50 milyon liradan fazla yatırım yapılan, 12 laboratuvar, 8 temiz oda ve açık ofislerin bulunduğu Biyoküp Kuluçka Merkezi'nde yürütülecek Biyokuluçka Hızlandırma Programları ile yılda 40 girişimin desteklenmesi bekleniyor. Bu alan için Boğaziçi Üniversitesi ile yakın çalışarak örnek bir üniversite-sanayi işbirliği modeli oluşturduklarını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Girişimcilere, altyapı kullanım imkanına ek olarak teknik destek ve mentorluk vereceğiz" dedi. Boğaziçi Lifesci Endüstriyel Projeler Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk de "Girişimcileri, bilim insanlarımızı cesur projeleri ile başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.